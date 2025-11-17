最後のチャンス！別れ話の場で彼女の心を引き戻す行動９パターン
突然、彼女から別れ話を切り出されたら…!?ついパニックになってしまいそうですが、対応次第では相手の気持ちが変わる可能性もあるようです。そこで今回は、10代から20代の独身女性120名への調査を参考に、「最後のチャンス！別れ話の場で彼女の心を引き戻す行動」をご紹介します。
【１】自分の非を認めて謝罪し、改善を誓う
「彼の浮気が発覚してもう無理！と思ったけど、二度としないと土下座してくれたから…」（10代女性）というように、別れの原因が自分にある場合は、誠意を持って謝ることが第一でしょう。逆切れせず、非を認めて改善の約束をすれば、見直してもらえるかもしれません。
【２】理性をかなぐり捨てて本気で泣く
「あまりのマジ泣きにビックリ。だんだん放っておけない気分に…（苦笑）」（20代女性）というように、彼氏の醜態ぶりに、呆れるのを通り越して母性を刺激されてしまう女性もいるようです。何を言ってもダメなら、いっそ開き直って大泣きしてみれば、思わぬ展開があるかもしれません。
【３】何を言われても「でも別れたくない」と必死で引き止める
「きつい言い方に怒りもせず必死ですがる様子を見ていたら、心が痛んでつい…」（20代女性）というように、理屈抜きでただ「一緒にいたい気持ち」をアピールし続ける手もあります。ここに至るまでの失点が多い男性なら、最終的にはこれしかないかもしれません。
【４】高ぶる感情を抑えながら、「それでも愛してる！」と真剣に訴える
「普段『好き』とか言わない人だったからビックリして、一気に気持ちが引き戻されました（笑）」（20代女性）というように、真摯でストレートな愛情表現が、状況を打開することもあるようです。普段感情を言葉にしない男性なら、一定の効果はありそうです。
【５】今まで口にしなかった二人の将来について、考えを話す
「その気がないならほかの人と…と思ってたから、『君と結婚したい』と言われ、力が抜けた」（20代女性）というように、二人の今後をきちんと話し合うことで、別れを回避できることもあります。とはいえ、そこまで追いつめる前に自分から切り出すのが理想でしょう。
【６】感情的にならず、問題点を理性的に整理しようとする
「別れたい理由を分析して、解決策を出してくれた。聞いているうちに、もう少し頑張ってみようかなという気分に…」（20代女性）というように、「別れるか否かの二択」ではなく、「関係を継続するための課題」を前向きに検討する方法です。彼女の不満をクリアできれば、雨降って地固まるかもしれません。
【７】反論せず「すべて君の決断に従うよ」とあっさり受け入れる
「絶対怒ると思ってたから拍子抜け。１人になるのが急に怖くなった」（20代女性）というように、いっそ素直に受け入れてしまうのも、彼女を動揺させる場合があるようです。とはいえ一種の賭けなので、一か八かの覚悟は必要でしょう。
【８】彼女が持っている不満をすべて聞き、受け止める
「今まで言えなかったことを全部言ったらスッとして、まあいいかなって（笑）」（10代女性）というように、溜め込んだ不満を吐き出させてあげると気が済むケースもあります。途中で反論するとケンカ別れになりかねないので、言い訳や口答えはせず、最後まで黙って聞きましょう。
【９】「俺はイヤだけど、君のためになるなら」と彼女を気遣う
「本当に優しい人なんだなと実感し、やっぱり一緒にいたいと思ってしまった」（20代女性）というように、不本意でも彼女のために身を引こうとする潔い態度に、ぐっとくる女性もいます。いったんサヨナラしてしまっても、別れ際の印象がよければ、後日復縁できる可能性もゼロではないでしょう。
女性がいったん別れを決意したら、覆ることは稀でしょう。とはいえ別れ話は二人の最後の場面。後悔のないよう臨もうとする真摯な態度が、土壇場で彼女の気持ちを変えるかもしれません。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計120名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査
【１】自分の非を認めて謝罪し、改善を誓う
「彼の浮気が発覚してもう無理！と思ったけど、二度としないと土下座してくれたから…」（10代女性）というように、別れの原因が自分にある場合は、誠意を持って謝ることが第一でしょう。逆切れせず、非を認めて改善の約束をすれば、見直してもらえるかもしれません。
「あまりのマジ泣きにビックリ。だんだん放っておけない気分に…（苦笑）」（20代女性）というように、彼氏の醜態ぶりに、呆れるのを通り越して母性を刺激されてしまう女性もいるようです。何を言ってもダメなら、いっそ開き直って大泣きしてみれば、思わぬ展開があるかもしれません。
【３】何を言われても「でも別れたくない」と必死で引き止める
「きつい言い方に怒りもせず必死ですがる様子を見ていたら、心が痛んでつい…」（20代女性）というように、理屈抜きでただ「一緒にいたい気持ち」をアピールし続ける手もあります。ここに至るまでの失点が多い男性なら、最終的にはこれしかないかもしれません。
【４】高ぶる感情を抑えながら、「それでも愛してる！」と真剣に訴える
「普段『好き』とか言わない人だったからビックリして、一気に気持ちが引き戻されました（笑）」（20代女性）というように、真摯でストレートな愛情表現が、状況を打開することもあるようです。普段感情を言葉にしない男性なら、一定の効果はありそうです。
【５】今まで口にしなかった二人の将来について、考えを話す
「その気がないならほかの人と…と思ってたから、『君と結婚したい』と言われ、力が抜けた」（20代女性）というように、二人の今後をきちんと話し合うことで、別れを回避できることもあります。とはいえ、そこまで追いつめる前に自分から切り出すのが理想でしょう。
【６】感情的にならず、問題点を理性的に整理しようとする
「別れたい理由を分析して、解決策を出してくれた。聞いているうちに、もう少し頑張ってみようかなという気分に…」（20代女性）というように、「別れるか否かの二択」ではなく、「関係を継続するための課題」を前向きに検討する方法です。彼女の不満をクリアできれば、雨降って地固まるかもしれません。
【７】反論せず「すべて君の決断に従うよ」とあっさり受け入れる
「絶対怒ると思ってたから拍子抜け。１人になるのが急に怖くなった」（20代女性）というように、いっそ素直に受け入れてしまうのも、彼女を動揺させる場合があるようです。とはいえ一種の賭けなので、一か八かの覚悟は必要でしょう。
【８】彼女が持っている不満をすべて聞き、受け止める
「今まで言えなかったことを全部言ったらスッとして、まあいいかなって（笑）」（10代女性）というように、溜め込んだ不満を吐き出させてあげると気が済むケースもあります。途中で反論するとケンカ別れになりかねないので、言い訳や口答えはせず、最後まで黙って聞きましょう。
【９】「俺はイヤだけど、君のためになるなら」と彼女を気遣う
「本当に優しい人なんだなと実感し、やっぱり一緒にいたいと思ってしまった」（20代女性）というように、不本意でも彼女のために身を引こうとする潔い態度に、ぐっとくる女性もいます。いったんサヨナラしてしまっても、別れ際の印象がよければ、後日復縁できる可能性もゼロではないでしょう。
女性がいったん別れを決意したら、覆ることは稀でしょう。とはいえ別れ話は二人の最後の場面。後悔のないよう臨もうとする真摯な態度が、土壇場で彼女の気持ちを変えるかもしれません。（さのちあき／Office Ti+）
【調査概要】
期間：2015年6月2日から9日まで
対象：合計120名（10代、20代の独身女性）
地域：全国
方法：インターネット調査