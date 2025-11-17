¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ»öÆâ³Õ¡×¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¡©¡ª¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦Ê÷Â¼·ò»Ê¤¬·Ù¹ð¤¹¤ëÆüÃæ¾×ÆÍ²ÄÇ½À¤Î¥ê¥¢¥ë
¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ØÂæÏÑÍ»öÆâ³Õ¡Ù¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×ÌÜ¤òÇØ¤±¤¿¤¯¤Ê¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤¬¹ñºÝÀ¯¼£¤Î¸½¼Â¤À¡£¤¤¤Þ¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤Ê¤¹¤Ù¤¤³¤È¤È¤Ï¡£
¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡ÖÂæÏÑÍ»öÆâ³Õ¡×¤È¤Ê¤ë¶²¤ì
10·î31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤È½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤Ë¤è¤ë²ñÃÌ¤Ï¡¢¡ÖÀïÎ¬Åª¸ß·Ã´Ø·¸¡×¤Î³ÎÇ§¤¬¤Ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É°ìÄê¤ÎÀ®²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½¬¼çÀÊÎ¨¤¤¤ëÃæ¹ñ¤â¡¢»Ù»ýÎ¨¤¬¹â¤¯Ä¹´üÀ¯¸¢¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤òÁª¤ó¤À¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤·¤«¤·¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÆüÃæ´Ö¤Ë¤Ï¶¯¤¤¶ÛÄ¥¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¸¶°ø¤Ï¡¢¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯ÂæÏÑ¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¼óÇ¾²ñÃÌ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÍâÆü¡¢¹â»ÔÁíÍý¤ÏÂæÏÑ¤ÎÎÓ¿®µÁÉû¼óÁê¤È²ñÃÌ¤·¡¢2¿Í¤Ç°®¼ê¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÏÂ¨ºÂ¤ËÈ¿±þ¡¢¡Ö¹â»Ô»á¤Î¹ÔÆ°¤Ï¡¢¡Ø¤Ò¤È¤Ä¤ÎÃæ¹ñ¡Ù¸¶Â§¤ËÃø¤·¤¯È¿¤¹¤ë¡×¤ÈÌÔ¹³µÄ¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¿ÆÂæÇÉ¡×¤Ç¤¢¤ë¹â»ÔÁíÍý¤Ø¤Î¶¯¤¤¸£À©¤Ç¤¢¤ê¡¢º£¸å¤Î²Ð¼ï¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»ä¤Ï¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤Ï¡ÖÂæÏÑÍ»öÆâ³Õ¡×¤È¤Ê¤ë¶²¤ì¤¬¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÆüÃæ´Ø·¸¤Î¸½¾õ¤ò´Õ¤ß¤ë¤È¡¢¸«Á÷¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëÃæ¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¼óÇ¾²ñÃÌ¡£É½ÌÌÅª¤Ë¤ÏÎ¾¹ñ¤Î´Ø·¸²þÁ±¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÖÃæ¹ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤ÎÊ÷Â¼·ò»Ê¥»¥ó¥¿¡¼Ä¹¤Ï¡¢¡Ö½¬»á¤¬ÂæÏÑÅý°ì¤ò¼Â¸½¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤È·ã¤·¤¯ÂÐÖµ¤¹¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£ÂæÏÑÍ»ö¤¬¶á¤¤¤È¤ß¤ë¤Î¤Ï¤Ê¤¼¤«¡£¤½¤ì¤òµ¯¤³¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï²¿¤«¡£Ê÷Â¼»á¤ÎÊ¬ÀÏ¤ÈÄó¸À¡£
¤Þ¤º¡¢½¬¶áÊ¿¼çÀÊ¤¬ÂæÏÑÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤´¾µÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î»þ´ü¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬ÀÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡Ö½¬»á¤ÏÁí½ñµ3´üÌÜ¤ÎÇ¤´üËþÎ»¤È¤Ê¤ë'27Ç¯¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢4´üÌÜ¤âÂ³Åê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£4´üÌÜ¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢ÌµÍý¤ËÂæÏÑÅý°ì¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¸«Êý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢»ä¤Ï¡Ö½¬»á¤Î4´üÌÜÆÍÆþ¡×¤Ë¤Ï²ûµ¿Åª¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃæ¿õ¤ÇÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¤Ç³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡Ö3¤Ä¤Î°ÛÊÑ¡×
ÀèÆüÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¥¥ä¥Î¥ó¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÀïÎ¬¸¦µæ½ê¡ÖÃæ¹ñ¸¦µæ¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¸¦µæ¤ÎÀìÌç²È¤ä³°Ì³¾Ê¡¦ËÉ±Ò¾Ê¤Ê¤É¤Î´±Î½¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÃæ¹ñ¤ÎÆ°¸þ¤òåÌÌ©¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê³èÆ°¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¸½¾õ¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¹ñ¤Î¡Ö°ÛÊÑ¡×¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡9·î3Æü¤ËÃæ¹ñ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¹³ÆüÀïÁè¾¡Íø80¼þÇ¯¡×¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Ç¡¢½¬¼çÀÊ¤È¶¦¤Ë¹Ô¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¿ÍÌ±²òÊü·³´´Éô¤Î³¬µé¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Î·³»ö¥Ñ¥ì¡¼¥É¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÃø¤·¤¯²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¢½¬»á¤¬·³¤Î»ë»¡¤Ë¹Ô¤¯²ó¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¡¢»ë»¡¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÂ¦¤Î³¬µé¤â²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£¤½¤â¤½¤â¡Ö¿ÍÌ±ÆüÊó¡×¤Ê¤É¤ÎÃæ¹ñ¤Î¼çÍ×ÇÞÂÎ¤Ç¡¢½¬»á¼«ÂÎ¤ÎÏª½Ð¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¾®¤µ¤Ê¥º¥ì¡×¤Ë»×¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢µ¬Î§¤ä³¬µé¤ò½Å¤ó¤¸¤ëÃæ¹ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÊÑ²½¤Ç¤¹¡£¤³¤³¤«¤é¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²¾Àâ¤òÎ©¤Æ¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¤¬¡¢½¬»á¤È·³Éô¤ä¶¦»ºÅÞ¤È¤Î´Ø·¸¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3´ü¤ÇÂàÇ¤¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¾¤Ë'27Ç¯¤Ç¤ÎÂàÇ¤¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢½¬»á¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë¤«¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁí½ñµ¤òÌ³¤á¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿À®²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤¬È¿ÉåÇÔ±¿Æ°¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤Ê¤Ë¤«¡¢¸åÀ¤¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ë¡Ø°ä»º¡Ù¤ò¤Ä¤¯¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¡½¡£
¤½¤Î°ä»º¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢ÂæÏÑÅý°ì¤Ç¤¹¡£½¬»á¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡ÖÂæÏÑÅý°ì¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÌ´¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢Ãæ¹ñ¹ñÌ±¤â¤½¤ÎÈá´êÃ£À®¤òË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤³¤Î12Ç¯´Ö¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤Î½àÈ÷¤âÃå¡¹¤È¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÆ°¸þ¤Ï¤â¤Á¤í¤óµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Áê¼ê¤Ê¤é¤Ð¤¦¤Þ¤¯äÆÍí¤·¡¢¡ÖÂæÏÑÌäÂêÉÔ´³¾Ä¡×¤ÎÌ©Ìó¤ò·ë¤Ù¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
「週刊現代」2025年11月24日号より
