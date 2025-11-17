発足したばかりの自維連立政権を直撃した藤田文武・日本維新の会共同代表の公金還流疑惑。だが、維新内部で行なわれていたより大がかりな"身内への還流"を本誌・週刊ポストは掴んだ。「身を切る改革」を叫ぶ党の"身内への甘さ"とは――。

【入手資料】機関紙誌印刷代で1回200万円以上することも 藤田文武氏や維新の議員たちが使っている「デザインビレッジ」に関する政治資金収支報告書

赤旗が報じた公金還流疑惑は、藤田氏が政党助成金などを使って自身の公設秘書が経営する会社「リ・コネクト」に印刷代など総額約2000万円を支出し、公設秘書は同社から報酬を得ていた構図だ。

藤田氏は「適正だった」と反論したが、維新の吉村洋文・代表は「この会社が公設秘書が経営しているとすれば、外形的に見て疑義が生じるのではないか」と内規を改正することを表明した。

だが、維新の疑惑はこれにとどまらない。

藤田氏や維新の議員たちが使っている「デザインビレッジ」というデザイン制作会社がある。

維新の国会議員や元議員の政治資金収支報告書によると、藤田氏の政党支部（大阪府第12選挙区支部）が2021年にこの会社に「機関紙誌印刷代」として約569万円を支出していた。他にも大阪選出の東徹・代議士、漆間譲司・代議士、東京選出の阿部司・代議士や音喜多駿・前参院議員など維新の複数の国会議員がこの会社に印刷やデザインの作成を発注していた。判明した2021〜2023年の3年間の総額は約948万円、そのうち約310万円は政党助成金を使っていた。

大阪の議員ばかりか、東京の議員からも受注するとは維新とどんな関係がある会社なのか。

調査すると、会社設立は2017年、設立時の本社は維新の藤田あきら・大阪市議の所有する大阪市港区のマンションに置かれていた（現在は大阪・梅田のバーチャルオフィスが本社）。また、藤田あきら氏とは別に、代表取締役と取締役が1人ずついることが分かった。

藤田あきら氏は市議ながら国政政党・日本維新の会の広報局長（役員）を務め、藤田文武氏とは同じ「維新政治塾」の1期生で親しい関係にある。

デザインビレッジに印刷物を頼んだことがある維新議員の関係者が語る。

「あきらさんは（デザイン会社を）事業としてやっていると言っていた。営業かけられたというほどでもないが、彼は党の広報担当で維新の政策にも詳しいから、急ぎの時に頼みやすい。会社も彼の事務所だったし」

文武氏に近い維新市議の会社にも印刷費などで公金が流れていたのだ。

藤田あきら市議にデザインビレッジとの関係を聞くと、「いかなる法令に照らしても適法」としてこう語った。

「デザインができるメンバーと話をした時に、政治家のチラシって面白くないよねという話になって、じゃあ自分たちで作って政治家のかっこいいチラシで政治家と住民の距離を縮めることができるんじゃないかと会社を始めた。私が代表として名前が出てしまうと、先輩後輩の議員から"安くやってよ"と頼まれた時に断わりにくいので代表は他の人になってもらった。現在進行形で（会社の）メンバーでしたが、今回のことを受けて会社を離れる方針です」

デザインビレッジに支出をしていた側の維新議員に話を聞くと、阿部事務所は「当選前から知り合いだった藤田あきら議員との会話の中で、当該企業にて有権者に対して分かりやすく活動を伝える内容のビラ作成を行なっていると聞き、価格もリーズナブルかつ短納期なのでお願いした」と回答。黒田征樹・代議士事務所は「デザイン・納期・値段など総合的に判断して依頼」、音喜多事務所、東事務所も同様の趣旨の回答だった。漆間事務所は「適正に使用をしております」と答えた。稲葉太郎・元代議士事務所は、「（藤田あきら氏から）直接の営業はなく、紹介によりこちらから相談した」とした。

1年後には5倍近い価格で発注

取材のなかで別の疑問点も浮上した。

大阪市議会が公表している政務活動費領収書等の写しによると、あきら氏は2024年に「報告書制作」（2万5000部）として印刷やデザインを文武氏の秘書の会社リ・コネクトに約120万円で発注、その半額を大阪維新の会の政務活動費（公金）から交付を受けた。

公金還流疑惑の渦中にある企業が、文武氏以外の維新議員から公金で受注していたこと自体が驚きだし、文武氏はあきら氏の会社に、あきら氏は自身のデザイン会社がありながら文武氏の公設秘書の会社に、と印刷物を相互に発注していたことになる。

金額にも疑問がある。

あきら氏は毎年カラー12ページの年次報告書を作成、配布している。前年（2023年）の政務活動費領収書等の写しでは同じカラー12ページで同じ部数の報告書を約26万円で大手ネット印刷に発注していたが、2024年は5倍近い価格でリ・コネクトに頼んだ。

政治資金研究の第一人者、岩井奉信・日本大学名誉教授が指摘する。

「政治家が知り合いの会社に印刷物を発注していた場合、適正価格かどうかが重要になる。割高な価格で発注していれば、公金を使った身内の会社への利益供与や、キックバックなど何らかの見返りがあるのではないかという疑問も浮かぶ。政治家の説明責任が厳しく問われるのです」

藤田文武事務所に、デザインビレッジへの発注の経緯などについて問うと、こう回答した。

「株式会社デザインビレッジに関し、藤田あきら氏が同社に関わりがあったことは認識しております。そのうえで、当方が同社を含む各社発注先を選定するにあたっては、各案件ごとに、【1】適正な価格、【2】納品物の品質、【3】納期・対応スピード等の観点から総合的に判断し、法令、党内規約に基づき手続きを進めてきました。

業務の依頼・発注に際して、第三者から指示・依頼を受けて発注先を決めた事実はない。当方としては、関係法令および党内規約に則り、適正に業務を遂行していたことを申し添えます。しかし、同じ政党に所属する者が関与する企業への発注である以上、国民の皆様から疑念を持たれないことが極めて重要であると考え今後は発注を行わないことはお伝えしております」

自身の公設秘書が代表のリ・コネクトが、あきら氏から受注した経緯、その額が適正かなどの質問には答えなかった。

藤田あきら事務所に改めて質問状を送ったが、締め切りまでに回答はなかった。

そして日本維新の会党本部はこう語る。

「支出はいずれも政治資金規正法に基づき収支報告書で公開されているものであり、いずれの案件についても実際の業務委託の対価として支出していると承知しています。よって公金の還流にあたらないと認識しています。しかし、ご指摘を踏まえ、党として内部規則を定めたいと考えます」

この説明で国民は納得できるだろうか。

※週刊ポスト2025年11月28日・12月5日号