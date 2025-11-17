ノーベル賞級の発見。「自然にできるのを待つより、加えたらいい」…なんと、2週間も酒造りを短縮した、驚愕の手法

2024年12月、日本の「伝統的酒造り」がユネスコの無形文化遺産に登録されたことをご存じでしょうか。古くから日本文化の中で重要な役割を果たしてきた日本酒は、今や世界中でそのおいしさと奥深さが認知されつつあります。

しかし、その製造過程や風味の特徴には多くの謎が詰まっています。単なる「うまい・うまくない」の問題だけではなく、その製造過程に隠された無数の科学的な視点をもつことで、日本酒の魅力が一層深まるはずです。

2015年に刊行され、好評を得た『日本酒の科学』が、10年の歳月を経て、その後の日本酒業界を取り巻く環境変化や、技術の進展にともなう新知見を含めて、芳醇な新版として刊行されました。この記事シリーでは、この『最新 日本酒の科学』、興味深いトピックをご紹介していきます。

今回から、さらに一歩踏み込み、伝統的な酒母造りの技法である「生酛（きもと）造り」と「山廃造り」に焦点を当てていきます。

＊本記事は、『最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

乳酸を育てるか、加えるか

日本酒の仕込みは、「酒母（しゅぼ）」と呼ばれる酵母のもとを育てることから始まります。

酛（もと）ともいい、発酵を進めるための強い酵母集団をつくる工程です。ここで育った酒母に、蒸米と仕込み水を加えることで、原酒のもととなる醪（もろみ）が仕込まれていきます。

酒母造りの主流は、明治時代末期に確立された「速醸酛（そくじょうもと）」といいます。一方で、江戸時代・元禄年間から伝わる伝統的な「生酛（きもと）造り」を守る酒蔵も今なお存在します。両者の違いは、酒母を造る際に乳酸をどう用いるかにあります。

つまり、乳酸菌を自然に育てて乳酸を得るか（生酛）、それとも人工的に乳酸を添加するか（速醸酛）という違いです。酒母造りでは、酵母が安定して増殖するまでの間に、雑菌の繁殖を防ぐ必要があります。そのためには、酒母を酸性環境に保つことが重要です。酸性環境では雑菌が生きにくくなるからです。

現在の主流である速醸酛では、酒母の仕込み時に人工の乳酸を加えることで、初めから酸性環境を整えます。乳酸に強い酵母だけが生き残って増殖しやすくなるため、酒母を短期間で安定して仕上げることができます。

速醸酛なら約12日間で酒母が完成

生酛造りでは、乳酸を添加せず、「山卸（やまおろし）」という米をすり潰す作業を経たのち、自然界の乳酸菌が増殖するのを待ちます。乳酸菌が増えることで、酒母はやがて酸性になります。この状態は、たとえるなら「お米のヨーグルト」のようなものです。

酸性環境が整ったところで、酵母の増殖が始まります。昔は自然に任せて酵母が育つのを待っていましたが、現在では目的とする酒質に適した酵母を選んで添加し、意図的に増殖を促します。

このように、生酛造りは自然の力を活かす分、環境が整うまでに時間がかかります。一般的に、速醸酛なら約12日間で酒母が完成するのに対し、生酛では約25日間かかります。

「生酛造りを表示する義務はないので、どれほどの蔵元が生酛造りを手がけているかのデータは国税庁も含めてどこにもありません。全国にある約1400の酒蔵のうち、数％にも満たないと思います。

さらに生酛造りを昔から継承している蔵元となると、全国でも数ヵ所ではないでしょ うか」（日本酒造組合中央会）というのが現状です。「速醸酛の開発は日本酒業界にとってノーベル賞に匹敵する」と語る専門家は多いといいます。

「山卸」という過酷な作業

生酛造りでは、「山卸」から一連の工程が始まります。

まず冷やした蒸米に米麹と仕込み水を加え、小ぶりなタライ形の浅い桶（半切り桶）に仕込みます。数時間経つと水を吸った蒸米が膨らんでくるので、それを棒櫂やツメと呼ばれる木片を使って混ぜ合わせます。その後に始まるのが、生酛造り特有の作業である「山卸」です。

一つの半切り桶に2〜3人が1組になり、蕪櫂（かぶらかい）で根気よくりつぶしてなめらかにする工程で、乳酸菌の増殖と糖化を促す重要な役割を担っています。「酛摺（もとす）り」とも呼ばれます。全員で 「酛摺り唄」を歌ってリズムと息を合わせ、何番まで歌うかで作業の時間を決めていました。

現在は、この山卸を足で踏んだり、ドリルを使用したりする蔵元もあります。肝心なのは、雑菌汚染の温床となる水や空気の溜まりをなくし、物料を均一化するということです。

しかし、この山卸は過酷な作業でもあります。そうした手間や体力的な負担を少しでも軽減しようとするなかで生まれたのが、「山廃酛（やまはいもと）」という新しい方法でした。酒瓶のラベルで見かける「山廃」という二文字。その響きに親しみはあっても、意味を正確に知る人は多くないかもしれません。

＊

続いて、「山廃」という名に込められた背景を少し丁寧にたどってみましょう。

最新 日本酒科学 水・米・麹の伝統の技

日本酒再発見！ 「甘口」「辛口」の基準とは？

「冷や」とは「冷やした酒」のこと？

燗酒に合う酒は甘口か辛口か？ 樽酒が脂っこい料理に適しているのはなぜ？

ユネスコ無形文化遺産に登録「伝統的酒造り」。水と米から造られ、かくもバラエティ豊かで芳醇な味を持つ日本酒を、科学の視点から迫る…！ 日本酒をとことん知り尽くすための1冊。

「じつは知らなかった」という人が多い「山廃の意味」…言葉に尽くせないほどの過酷な作業。麹にやらせたら、大正解だった事実