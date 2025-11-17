市販導入予定のステアバイワイヤ搭載

次世代のプジョー『208』は、同ブランド初のステアバイワイヤ・システム搭載車となる見込みだ。今回、その姿が新型のコンセプトカー『ポリゴン（Polygon）』によって示された。

【画像】ガルウィング搭載！ スーパーカーのような次世代ハッチバック【ポリゴン・コンセプトを詳しく見る】 全22枚

全長4m弱と小型のポリゴンは、長方形ステアリングホイールを備えることからその名が付けられた。これはプジョーの象徴的なダッシュボードデザイン『iコクピット』の次世代版における重要な要素だ。



左が『ポリゴン』コンセプト、右が『205 GTi』 プジョー

このステアリングホイールは前輪とは機械的に連結されておらず、電気信号によってドライバーの操作を伝達する。これにより省スペース化を実現し、ダッシュボードのレイアウト刷新につながった。

ステアリングホイールはダッシュボード上部に配置され、従来のメーターパネルは存在しない。代わりに、ダッシュボード内部からフロントガラスへ情報を投影し、31インチスクリーンに相当する表示領域を実現している。

ステアリングホイールはスリムな形状のため、ドライバーの視界を遮らない。エアコンの操作パネルは、センターコンソールのダイヤルコントローラー上部にある小型画面に表示される。

低速走行時、ステアリングホイールはわずか170度回転させるだけでフルロックに達する。ロックトゥロックは現行208の3回転に対し、1回転で済む。

プジョーは、このクイックなステアリングによって「超敏捷」な走りをもたらすと説明している。高速走行時には自動的に応答速度を低下させ、安定性を高める仕組みだ。

プジョーのアラン・ファヴェCEOは以前AUTOCARの取材に対し、これが今後のプジョーブランドのダイナミックなキャラクターの鍵となると語っていた。

かつての205 GTiのデザイン要素も

シートも従来とは大きく異なる。3Dプリント製シェルと一体成型フォームで構成されるレーシングスタイルとなっており、表面には保護コーティングが施されている。理論上、これらのパーツは数分で交換可能なため、オーナーはデザインや色を自由に変更できるという。

ポリゴンで注目すべきは、現行208のような5ドアではなく、3ドア・ハッチバックである点だ。プジョーによると、量産化は難しいが、ポリゴンの「XXL」ガルウィングドアは乗降性を向上させ、必要な部品点数を削減することでコスト削減にもつながるという。



『ポリゴン』コンセプト プジョー

ポリゴンは短くずんぐりした形状で、オーバーハングは最小限に抑えられている。ボンネット下には内燃機関を収めるスペースがほとんどないことから、EV専用として設計されたと予想されている。

フロントガラスは可能な限り低く前方に配置され、前方視界の確保と自然光の取り込みを図っている。ガラスエリアはルーフからテールゲートまで全面に広がる。

フロント部では、プジョーの「3本爪」のライトシグネチャーを新たな解釈で表現し、フルワイドのLEDライトバーが左右に伸びている。

リアデザインはかつての205を彷彿とさせるもので、フラットな面構成と四角形のブレーキランプが特徴的だ。Cピラーには205 GTiの要素が見られ、同車のバッジを充電状態を示すLEDライトとして再現している。

プジョーは次期208の生産開始時期をまだ明らかにしていないが、ステアバイワイヤ技術は2027年から市販導入される予定だ。208も同時期にモデルチェンジを迎える可能性が高い。

次期208は親会社ステランティスの『STLAスモール』プラットフォームを採用する初のモデルとなる。このプラットフォームは37kWhから82kWhまでのバッテリーを搭載可能で、現行e-208の約430kmを大幅に上回る航続距離が期待される。