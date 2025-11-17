ROSIER by Her lip toが有楽町マルイに初常設店オープン♡

2025年11月5日（水）、ランジェリーブランド「ROSIER by Her lip to」とビューティブランド「Her lip to BEAUTY」の初併設常設店舗が有楽町マルイ3Fにオープン♡ウッドの温かみとグリーンマーブルが彩る2つの世界観が共存する特別な空間で、上質な時間とセルフラブを感じながらランジェリーやビューティアイテムを楽しめます♪

理想の“まる胸”が叶うB.B.Bra

B.B.Bra

B.B.Shorts

B.B.Shorts

ROSIER by Her lip toの新作「B.B.Bra」は、脇高設計で気になる脇肉をバストへ導き、横流れを防止♡

独自のモールドカップでサイズごとに厚みを変え、ボリュームアップもスッキリ見せも叶えます。

カラーはroseとblack、サイズはB65～F75まで。希望小売価格は5,800円（税込）で、ショーツは3,200円（税込）です♪

菜々緒も愛用♡天使のブラⓇスリムライン2025秋冬新作登場中！

Her lip to BEAUTYで香りと限定アイテム

NUDE PEARL

Her lip to BEAUTYでは、オードパルファム「NUDE PEARL」30mlを8,500円（税込）で先行発売♡

ティーローズとキャラメルの甘さに、ブラックペッパーやクラリセージのスパイシーさを重ねた奥行きのある香りです。

また、大理石のミラートレイやジャーナル、ツイードポーチセットなど限定アイテムも販売され、セルフラブな時間を彩ります♪

店舗限定ノベルティも見逃せない

有楽町マルイ店オープンを記念し、ROSIERとBEAUTYを1点ずつ、合計18,000円（税込）以上購入の方に「Bicolor Satin Hairband & Scrunchie Set」をプレゼント♡

アースレッドとモーヴのバイカラー、艶やかな質感が目を引く特別なデザインです。数量限定のため、早めの来店がおすすめです♪

ROSIER by Her lip toで特別なセルフラブ体験♡

ROSIER by Her lip toとHer lip to BEAUTYの初併設常設店が有楽町マルイにオープン♡

理想の“まる胸”を叶えるB.B.Braや先行発売の香り「NUDE PEARL」、さらに限定ショッピングノベルティも充実。

ウッドとグリーンマーブルの特別空間で、上質なセルフラブ時間を楽しみながら、自分だけのランジェリー＆ビューティアイテムを見つけてみてください♪