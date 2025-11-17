『ザ・ロイヤルファミリー』“イケメン騎手”が次回登場 ネット歓喜「世にバレる」「絶対見るぅぅぅう！！！！」
俳優・妻夫木聡が主演を務める、TBS系日曜劇場『ザ・ロイヤルファミリー』（毎週日曜 後9：00）の第6話が、16日に放送された。放送後には公式SNSが更新され、次回ゲストが発表された。
【写真】次回登場！”イケメン騎手”の出演シーンを先行公開
山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）を実写ドラマ化。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大な物語。映像化にあたってJRAが全面協力し、実際の競馬場で撮影される迫力満点の映像となる。
公式サイトによると第7話は、耕造（佐藤浩市）は耕一（目黒蓮）から関係を拒絶されたままもどかしい日々を過ごす。そして栗須（妻夫木聡）は二人の関係を何とかしようと思案していた。引退したロイヤルホープは血統を残すため、加奈子（松本若菜）の野崎ファームへ向かうことに。
そんな折、耕一から連絡があり、伝えたいことがあるので耕造に会わせて欲しいと頼まれる。しかし栗須が仲介をし、耕造と対面させるも2人はすぐに口論になってしまい、耕一の言いたいことは言えずじまい。耕一の本心を聞けず悩んだ栗須は、加奈子に相談すると、耕一は耕造に反対しているのではなく心配しているのではないかと言われ…。
栗須が再び対面の機会を作りある提案をするも、耕一は受け入れなかった。なんとかしたい栗須は、耕一を外へ呼び出し本心を聞きだそうとする。するとようやく耕一の口が開く！その内容は、調教師の広中（安藤政信）も目を見張るほど意外なものだった！さらに耕一からの思いがけない提案に、栗須と耕造は言葉を失う…というあらすじが紹介されている。
公式SNSは「第7話「口取り式」に 2025ブリダーズCクラシックを制した 坂井瑠星 騎手が登場！ どんなレースが繰り広げられるのか 敵か!?味方か!?波乱の予感…」と告知。ファンからは「瑠星だぁぁぁあ！！！絶対見るぅぅぅう！！！！」「遂にイケメンが世にバレる」「世界に坂井瑠星騎手という逸材が見つかってしまう 競馬界ではもう知らない者はいないのですが、見つかってしまうよ〜！！」などの声が寄せられている。
