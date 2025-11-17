夫が大手企業勤務であれば、老後は安泰だと思いがちです。しかし、近年は業績に関わらず人員整理を行う「黒字リストラ」が常態化しています。もし突然、大黒柱の収入が途絶えたらどうなるでしょう。特に専業主婦世帯は、予期せぬ家計の急変リスクに直面しやすい構造にあります。これからの時代の家計防衛策を考えます。

夫は大手メーカー勤務…「将来は安泰」のはずだった

田中陽子さん（50歳・仮名）は、大学卒業後に結婚して以来、25年間にわたり専業主婦として家庭を支えてきました。夫の明さん（53歳・仮名）は、国内でも有数の大手企業に勤続30年。2人の子供にも恵まれ、上の子は大学4年生、下の子も大学2年生と、教育費はかかるものの、将来設計に大きな不安はなかったといいます。

「夫は真面目な人で、ずっと仕事を頑張ってくれていました。役職にも就いていましたし、収入も安定していました。このまま定年まで勤め、退職金をもらって、夫婦2人で穏やかな老後を迎えるんだろうな、と思っていました」

住宅ローンに、子どもの教育費と、支出のピークを迎えていますが、それもあとわずか。これからは自分たちの老後を見据えてお金を貯めていかないと――そんなことを考えていた矢先のこと、明さんから突然「会社を辞めることになった」と告げられます。

「最初は『早期退職』と聞きました。業績があまり良くないという話は耳にしていましたが、まさか夫の身に降りかかるとは……。詳しく聞くと、希望退職プログラムという名の、実質的なリストラでした」

明さんの部署は事業再編の対象となり、多くの同僚とともに会社を去るか、遠方への転籍を迫られるかの選択だったといいます。明さんは、割増退職金が出るプログラムに応募することを決断しました。

「夫は『割増も出るし、次の仕事もまだ探せる年齢だ』と気丈に振る舞っていましたが、長年勤めた会社を去るショックは大きかったと思います」

しかし、現実の生活は待ってくれません。夫の退職により、毎月の定期収入は途絶えました。割増退職金は出たものの、住宅ローンはまだ10年近く残り、自分たちの老後を見据えた貯蓄も本格化させなければなりません。

さらに不安を大きくさせたのが、明さんの再就職。役職に就き、それなりに収入を得ていましたが、逆にそれが足枷となりなかなか「次」が決まりません。条件を下げるというのも選択肢のひとつですが、そうなると、収入は大幅減。思い描いていた生活設計を根本から見直さなければなりません。

「専業主婦になって四半世紀。『今さら働かなきゃいけないなんて……』と不安に思いましたが、そんなこと言っていられません」と陽子さん。しかし、25年というブランクの壁は厚く、50歳という年齢もネックになりました。

「ハローワークや求人サイトを見ても、私が応募できる仕事は限られていました。事務職を希望しても、パソコンスキルは必須。私が持っているのは、昔取った簿記の資格くらいです」

面接に落ち続ける日々が続き、陽子さん、どこか甘い考えを持っていた自分を恥じたといいます。そして社員の道は諦め、自宅近くのスーパーマーケットでの品出しとレジのパートに応募。すぐに採用となったといいます。

「何だかんだいって、世の中は人手不足なんですね……時給は1,100円。週5日、1日6時間勤務。これだけ働いて、手取りは月10万〜11万円なんですね。夫が稼いできてくれた金額の大きさを痛感しました」

増加する「黒字リストラ」…専業主婦世帯の家計リスク

昨今、「大手だから安泰」という神話は崩れつつあります。

東京商工リサーチの調査によれば、2024年に早期・希望退職者を募集した上場企業は57社にのぼり、募集人数は3年ぶりに1万人を超えました。また募集を実施した企業の約6割が、直近の決算で「黒字」だったと報告されています。業績が悪化する前、体力があるうちに人員構成を見直す「黒字リストラ」が常態化しているのです。

明さんのように50代で会社を離れた場合、再就職のハードルも低くありません。厚生労働省『令和5年 雇用動向調査』によると、転職によって賃金が「減少」した人の割合は32.4％にのぼります。年齢が上がるほど、前職と同等以上の条件を維持するのは難しくなる傾向があります。

また、陽子さんのように、配偶者が長らく専業主婦（主夫）であった世帯は、大黒柱の収入が途絶えた際の家計リスクが極めて高くなります。内閣府『男女共同参画白書 令和5年版』によると、共働き世帯が1,262万世帯（2022年）と主流になる一方で、夫が雇用者・妻が非就業者の世帯（いわゆる専業主婦世帯）も534万世帯存在します。

「夫の会社が大丈夫」という前提に依存した家計は、予期せぬリストラや病気などで、一瞬にして基盤が揺らぎます。老後の備えというと、つい貯蓄や資産運用に目が行きがちですが、これからの時代は「夫婦どちらも、いざという時に働けるスキルを持つこと」が、最も堅実なリスクヘッジなのかもしれません。

「夫の再就職も決まりましたが、収入は半分くらいになりました。それ以上に、リストラのショックを引きずっていて、そっちのほうが不安です。どちらにせよ、私も頑張って働かないとなりません」

