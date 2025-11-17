½ÐÀè¤Ç¥Ü¥¿¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¡Ä¤Ç¤â¡¢¤â¤¦ÃÑ¤º¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡ª¡¡µæ¶Ë¤Î±þµÞÁ¼ÃÖ¤¬¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¡Ä
¡Ö¤¢¡ª¥Ü¥¿¥ó¤¬¼è¤ì¤¿¡Ä¡×¤È¡¢³°½ÐÀè¤ÇÎä¤ä´À¤ò¤«¤¤¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©¥«¥ß¾¦»ö³ô¼°²ñ¼Ò¡Ö¥¨¥ë¥â¥¢¡×¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@official_ellemoi¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¿È¶á¤Ê¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¡Ö±þµÞÁ¼ÃÖ¡×¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò»È¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¼è¤ì¤¿»þ¤Î±þµÞÁ¼ÃÖ
É¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¥Æ¥£¥Ã¥·¥å1Ëç¤À¤±¡ª
¿Ë¤ä»å¡¢°ÂÁ´¥Ô¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃ¼ì¤ÊÆ»¶ñ¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¡×¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¿ôÉÃ¤Ç±þµÞÁ¼ÃÖ¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥Ã¥Ñ¡¼¤È¤Ê¤ë¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÏÉþ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë±£¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤Æ¤â¤Û¤È¤ó¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤¿¡¢Éþ¤ÏÃå¤¿¤Þ¤Þ¤ÇOK¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤º¥µ¥Ã¤ÈÄ¾¤»¤ë¤Î¤â´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼ê½ç¡Û
¡¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ì¤¿¥Ü¥¿¥ó¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¥µ¥¤¥º¤Ë¾®¤µ¤¯ÇË¤¯¡£
¢ÇË¤¤¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¥Ü¥¿¥ó¤Î¤è¤¦¤Ë´Ý¤á¤ë¡£
£¥Ü¥¿¥ó¤¬¼è¤ì¤¿·ê¤Î°ÌÃÖ¤òÇÄ°®¤·¡¢Éþ¤ÎÎ¢Â¦¤Ë´Ý¤á¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤òÅö¤Æ¤ë¡£
¤ÄÌ¾ï¤Î¥Ü¥¿¥ó¤ò¤È¤á¤ë»þ¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡¢¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ÈÀ¸ÃÏ¤ò¥Ü¥¿¥ó¤Î·ê¤Ë²¡¤·¹þ¤à¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥á¥â¥á¥â¡×¡ÖÁá¤¯ÃÎ¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥åÀ¨¤¤¡ª³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
