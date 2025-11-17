恋は人を幸福感で包み、脳や心身を活性化させると聞きますが、ミドル世代にはどのような変化をもたらすのでしょうか。株式会社ラス恋（東京都渋谷区）が運営する恋活・婚活マッチングアプリ『ラス恋』が実施した「ミドルシニアの終活と恋愛・健康」に関する意識調査によると、9割近くの人が「恋活・婚活をすることが健康寿命を延ばすと思う」と回答し、心や生活に前向きな変化を実感している人が多数いることがわかりました。



【ランキング】恋がもたらす、気持ちと行動の変化、１位は？（調査結果を見る）

調査は、全国の40〜80代の同アプリユーザー1926人を対象として、2025年9月にインターネットで実施されました。



調査の結果、約9割が「恋（恋活・婚活）をすることは健康寿命を延ばすと思う」（強くそう思う33.0％、そう思う54.6％）と回答し、特に女性では91.0%（強くそう思う57.6％、そう思う33.4％）と高い傾向を示し、年齢別の傾向では年を重ねるほど「恋＝心身の健康につながる」と感じている人が多いことがわかりました。



また、「恋活・婚活をしてからの変化」については、「毎日が楽しくなった／気分が明るくなった（42.0%）や「将来に希望やワクワクを感じるようになった」（35.0％）などに回答が集まったのに対して、「変化なし」と答えた人は25.9%にとどまり、パートナー探しそのものが自身の気持ちや生活に変化を与えていることが明らかとなりました。



次に、現在取り組んでいる「これからの人生を楽しむ終活」を教えてもらったところ、「恋愛・パートナー探し」（79.8％）が最多となったほか、「健康習慣（運動・食事・睡眠への配慮）」（58.3％）、「旅行などの新たな体験」（40.1％）などが上位に挙がり、恋愛と健康、どちらも生きる力を維持する習慣として同列に位置づけられていることがうかがえました。



最後に、「恋活・婚活をはじめてからの変化や、周囲から言われて印象に残っていること」について自由記述で答えてもらったところ、以下のような声が寄せられました。



【外見・健康面の変化】

▽若返った、綺麗になったと言われた（65歳女性）

▽運動する様になり、痩せたのでよかったねと言われた（56歳男性）

▽一人ぼっちじゃないと思えて不眠症が改善した（53歳女性）

▽ウォーキングを1日1万歩するようになって、肩凝りや首痛がなくなった（57歳男性）



【心理面の変化】

▽生きる喜びを感じるようになった（63歳男性）

▽仕事で気持ちが荒そうになった時も、心穏やかに対応できるようになった（52歳男性）

▽娘から表情が朗らかになって笑顔が増え、家の雰囲気が良くなったと言われた（55歳女性）

▽前はつまらない、寂しい人生だったなと思っていましたが、日々が楽しく感じられるようになりました（65歳男性）