金子駆大が初のトップ200入り 金谷拓実は日本勢4番手浮上【男子世界ランキング】
11月16日付けの男子世界ランキングが発表された。
≪写真≫これが金子駆大愛用の中尺パターだ！
国内男子ツアー「三井住友VISA太平洋マスターズ」で今季2勝目を挙げた23歳・金子駆大が、215位から167位にジャンプアップ。自身初のトップ200入りとなった。米国男子ツアー「バターフィールド・バミューダ選手権」でツアー初Vを挙げたアダム・シェンク（米国）は246位から132位に急浮上。同大会で3位タイに入った金谷拓実は130→117位に浮上した。DPワールド（欧州）ツアー最終戦「DPワールド ツアー選手権」を制したマシュー・フィッツパトリック（イングランド）は30位から24位にランクアップした。日本勢最上位の松山英樹は19位をキープ。2番手以下は中島啓太（103位）、比嘉一貴（112位）、金谷、久常涼（123位）、平田憲聖（145位）と続いている。世界ランキング1位はスコッティ・シェフラー（米国）がキープ。2位のローリー・マキロイ（北アイルランド）、3位のザンダー・シャウフェレ（米国）も順位を維持した。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
