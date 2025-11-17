¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÃÏ¸µ¡¦µÜºê¤Ø¡¡ÏÆ¸µ²Ú¤¬Í¸À¼Â¹Ô¡Ø65¡Ù¤ÇÎÞ¤Î½éV¡Ö¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡ã°ËÆ£±à¥ì¥Ç¥£¥¹¡¡ºÇ½ªÆü¡þ16Æü¡þ¥°¥ì¡¼¥È¥¢¥¤¥é¥ó¥É¶æ³ÚÉô¡ÊÀéÍÕ¸©¡Ë¡þ6769¥ä¡¼¥É¡¦¥Ñ¡¼72¡ä¥Ä¥¢¡¼ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¥·¡¼¥º¥ó11¿ÍÌÜ¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28ºÐ¤ÎÏÆ¸µ²Ú¤À¤Ã¤¿¡£¼ó°Ì¤È2ÂÇº¹¤«¤é8¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¦1¥Ü¥®¡¼¤Î¡Ö65¡×¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¥È¡¼¥¿¥ë16¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç2°Ì¤Ë3ÂÇº¹¤ò¤Ä¤±¤ë²÷¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Âç²ñÁ°¤Ï¥á¥ë¥»¥Ç¥¹¡¦¥é¥ó¥¥ó¥°58°Ì¤È¥Õ¥ë¥·¡¼¥É¸¢·÷³°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢º£²ó¤ÎÍ¥¾¡¤Ç¥·¡¼¥É¤ò¼é¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸¶±Ñè½²Ö¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤ëÏÆ¸µ²Ú
ºÇ½ªÁÈ¤Î2¤ÄÁ°¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÏÆ¸µ¤Ï¡¢¹¬Àè¤è¤¯¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç³ê¤ê½Ð¤·¤¿¡£5ÈÖ¤«¤é¤Ï2¥á¡¼¥È¥ë¡¢5.5¥á¡¼¥È¥ë¡¢2¥á¡¼¥È¥ë¤òÄÀ¤á¤Æ3Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤òÃ¥¼è¡£¸åÈ¾¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º¡¢13ÈÖ¤«¤é¤Î4Ï¢Â³¥Ð¡¼¥Ç¥£¤Ç°ìµ¤¤ËÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ØÌö¤ê½Ð¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤Ï¡Ø7¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç²ó¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¥¥ã¥Ç¥£¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ëè¥Û¡¼¥ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢1¸Ä¤º¤ÄÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡×¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÍ¥¾¡Áè¤¤¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¸«¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢ºÇ½ªÆü°ì¿Í¤À¤±¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ñ¡¼¤Ç½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¡×¤È¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¥ã¥Ç¥£¤Î°ËÍ¿Íã»á¤ÈÌÜÉ¸¥¹¥³¥¢¤ò·è¤á¡¢ºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¸«¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î°ìÂÇ¤Ë½¸Ãæ¤·Â³¤±¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Î¡Ö65¡×¤Ç¾¡¤Á¤¤Ã¤¿¡£Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢Â¿¤¯¤ÎÃç´Ö¤¿¤Á¤«¤é½ËÊ¡¤ò¼õ¤±¤¿¡£¡Ö¤Þ¤À¥Û¡¼¥ë¥¢¥¦¥ÈÄ¾¸å¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢¸å¤í¤È²¿ÂÇº¹¤Ç¡¢²¿¥Û¡¼¥ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤«Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²¿¿Í¤«Áª¼ê¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£Éã¡¦¿®¹¬¤µ¤ó¤È¤Ï¸ß¤¤¤Ë¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¶¯¤¯Êú¤¹ç¤Ã¤¿¡£¿®¹¬¤µ¤ó¤ÏÌÜ¤òÀÖ¤¯¤·¤Ê¤¬¤éÏÆ¸µ¤ÎÆ¬¤Ë¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Ê¡£¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡Ä¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡£ÏÆ¸µ¤ÏÂçÎ³¤ÎÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤¿¤À¤¿¤ÀÉã¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤â¤·¤Ð¤é¤¯¥Ð¥Ã¥°¤Î²£¤ÇÎÞ¤ò¤Ì¤°¤¤¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤³¤È¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¤È¡¢¤Þ¤¿¤âÌÜ¤«¤éÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì¤¿¡£ÏÆ¸µ¤Ï2018Ç¯¤Ë¥×¥íÆþ¤ê¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤âÍ¥¾¡Áè¤¤¤ò·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤È°ìÊâ¤Î¤È¤³¤í¤ÇÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£Æ±´ü¤äÆ±µéÀ¸¡¢Æ±¶¿¤ÎµÜºê½Ð¿È¡¦¿ûÉö²Ú¤Ê¤É¤¬¾¡¤Ä»Ñ¤ò¸«Á÷¤ëÆü¡¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¥Ø¥ë¥Ë¥¢¤òÈ¯¾É¤·¡¢¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ2Ç¯´Ö¤°¤é¤¤¥Ñ¥¿¡¼¥¤¥Ã¥×¥¹¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¶ì¤·¤ó¤Ç¡¢º£Ç¯¤Ï¹ø¡£¼þ¤ê¤Î¥ë¡¼¥¡¼¤Î»Ò¤¿¤Á¤È¤«¤¬¾¡¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ê¥·¡¼¥ÉÁª¼ê¤Ç¡ËµÜºê¤ÇÍ£°ì¾¡¤Æ¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬»ä¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£Àè½µ¡¢µÜºê¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡Ø¿ûÁª¼êÍ¥¾¡¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Î¿â¤ìËë¤ò¶õ¹Á¤Ç¸«¤Æ¡¢¡È»ä¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤ã¤Ê¡É¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×º£Âç²ñ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¤è¤ê¡¢ÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ºÇ½ªÀï¡ÖJLPGA¥Ä¥¢¡¼¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¥ê¥³¡¼¥«¥Ã¥×¡×¡Ê11·î27¡Á30Æü/µÜºêCC¡Ë¤Î½Ð¾ì¤â·èÄê¡£ºòÇ¯¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì¼Ô¤Î»ñ³Ê¤Ç½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¡ÖÍ¥¾¡¤·¤ÆµÜºê¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢¥×¥í¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤«¤Ê¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£Ç°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¶»¤Ë¡¢º£Ç¯¤ÏÆ²¡¹¤ÈÃÏ¸µ¤Ø³®Àû¤¹¤ë¡£¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡ØÏÆ¸µÁª¼ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤Î¿â¤ìËë¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤À¡£¡ÊÊ¸¡¦¹âÌÚºÌ²»¡Ë
