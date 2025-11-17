◇スピードスケートW杯第1戦 最終日（2025年11月16日 ユタ州ソルトレークシティー）

今季開幕戦の女子団体追い抜きで高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）、野明花菜（20＝立大）、佐藤綾乃（28＝ANA）の日本が2分52秒13で2季ぶりの優勝を飾った。同組のオランダに中盤リードを許したが、終盤に3番手が大きく遅れた相手に対し、3人が隊列を乱さずに滑りきった。カナダが0.27秒差で2位だった。

男子団体追い抜きでは佐々木翔夢（19＝明大）、山田和哉（24＝ウェルネット）、蟻戸一永（23＝同）の日本が3分38秒90で5位。米国が3分32秒49の世界新記録で優勝した。

女子500メートルは第2日に3位だった吉田雪乃（22＝寿広）が37秒06で4位にとどまった。フェムケ・コク（25＝オランダ）が世界新記録の36秒09で優勝。李相花（韓国）が13年に記録した36秒36を12年ぶりに0秒27更新した。

男子500メートルは森重航（25＝オカモトグループ）が自己ベストの33秒94で7位。新濱立也（29＝高崎健康福祉大職）が34秒30で15位だった。