気象庁によると、桜島の南岳山頂火口で17日午前5時54分に爆発的噴火が発生し、噴煙が火口から2400mの高さまで上がりました。この爆発で大きな噴石が火口から500から700mの8合目まで飛散したほか、空振も観測されました。

やや多量の噴煙が南東に流れています。桜島の爆発はことし152回目です。

噴火警戒レベルは３の入山規制で、気象台は火口からおおむね２キロの範囲で大きな噴石と火砕流に警戒を呼びかけています。

桜島降灰予報（定時）

１７日０９時から１２時までは火口から東方向、１７日２１時から２４時までは火口から東方向に降灰が予想されます。

１７日６時から１７日２４時までに噴火が発生した場合には、以下の方向・距離に降灰及び小さな噴石の落下が予想されます。

時刻 火口からの方向 降灰の距離 小さな噴石の距離

▼１７日０６時から０９時まで 東（鹿屋市輝北方向） ７０ｋｍ ４ｋｍ

▼１７日０９時から１２時まで 東（鹿屋市輝北方向） ８０ｋｍ ６ｋｍ

▼１７日１２時から１５時まで 東（鹿屋市輝北方向） ９０ｋｍ ６ｋｍ

▼１７日１５時から１８時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ６ｋｍ

▼１７日１８時から２１時まで 東（鹿屋市輝北方向） １１０ｋｍ ６ｋｍ

▼１７日２１時から２４時まで 東（鹿屋市輝北方向） １００ｋｍ ８ｋｍ

期間中に噴火が発生した場合には、以下の市町村に降灰が予想されます。

鹿児島県：鹿児島市、垂水市、鹿屋市、曽於市、大崎町、霧島市、志布志市、東串良町、肝付町

宮崎県 ：都城市、日南市、串間市、三股町、宮崎市

・