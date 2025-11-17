今週の12星座占い「双子座（ふたご座）」全体運・開運アドバイス【2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年11月17日（月）〜11月23日（日・祝）「双子座（ふたご座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【双子座（ふたご座）】
今週は、努力を積み重ねていくと◎ 忙しい時期ではありますが、趣味や仕事などにおいて、自分のモチベーションが上がることを精一杯おこなえるようです。また、周りの人に励ましの言葉をかけることが増えそう。恋愛は、自信がありすぎるとうまくいかないかも。相手のペースに合わせて、普段よりもゆっくり話をすると良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
いつもより肌の手入れを丁寧におこなうと恋愛運アップ。好きな香りなどで気分を落ち着かせるようにしてみて。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
