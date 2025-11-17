この漫画は書籍『バイバイ! クソ旦那 ワンオペ育児中に不倫サレました。』（企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi）の内容から一部を掲載しています（全7話）。

■これまでのあらすじ

ワンオペ育児に追われる妻は、夫のスマホに届いた女性「サオリ」からのメッセージを見てしまう。裏切りを疑いながらも離婚の覚悟を決めきれず、心身ともに限界へ。ある日妻はついに夫が目を離した隙にスマホを確認。そこには疑いようのない証拠があった。妻は探偵に依頼し相手の女性の顔を確認する。



これからどうすれば？

なぜ上機嫌!?どこまで耐えれば…？夫を奪った女と夫が並んだ写真。思わず夫と女の間を切り裂こうとして、自分の無意味な行動に笑ってしまいました。証拠が出そろったところで、何かが変わるわけではないのに…。その時夫がやけに上機嫌に帰宅。この様子は…今日も会ってきたのでしょうか。さらに夫は明日は朝帰りになるなどと言うのです。今後は泊まりで会うつもり!? これ以上の我慢はもう体がもたないかも…



企画・原案：サレ妻マリコ／著者：Sumi (KADOKAWA)

