木村拓哉＆中島瑠菜、『Qさま!!』出演者に特別クイズ出題！夫婦役で共演した優香らにエールも

本日11月17日（月）の『クイズプレゼンバラエティー Qさま!!』では、「歴史のプロが選ぶ！“江戸”が残る東京の名所ランキング ベスト10から出題」と題し、東京の名所に絞った問題で学力王を決定。

そんな今回は、映画『TOKYOタクシー』から木村拓哉＆中島瑠菜による特別出題に注目だ。

11月21日（金）に公開を控える山田洋次監督の最新作『TOKYOタクシー』。

山田監督が、刻々と変化する大都市「東京」を舞台に人生の喜びを謳い上げる感動のヒューマンドラマだ。

そんな話題作に出演する木村拓哉と中島瑠菜。毎日休みなく働くタクシー運転手・宇佐美浩二役の木村、そしてその娘の宇佐美奈菜役の中島が、“東京に関するクイズ”を出題する。

2人から出題されるのは、東京都・調布市にある「深大寺」、そして映画『男はつらいよ』でお馴染みの“ある場所”に関する問題。木村自身もゆかりが深いと語るその場所とは？

そして木村からは、映画『TOKYOタクシー』で木村の妻役を演じた優香をはじめ、カズレーザー、名取裕子ら『Qさま!!』出演者へエールも。事務所の後輩でもあるACEes・那須雄登への温かいメッセージには那須が思わず…。

はたして、2人からはどんな問題が飛び出すのか？