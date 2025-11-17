

かつては高級繁華街だった明洞に数多くあったオーダースーツ店ですが、今は数えるほどしか残っていません（イラスト：堀江 篤史）

韓国・明洞で訪ねたオーダースーツ店

K-POPが流れるコスメショップの前を通り過ぎ、煉瓦造りのビルに入る。2階へ続く階段を上がると観光地の喧騒が嘘のように消えた。

2025年10月、仕事で韓国を訪れる機会があった。ソウルのいくつかの街の歴史と変遷を調べる必要があり、明洞もその一つだった。

明洞は今や、韓国を代表する観光地だ。K-POPグッズ店やコスメショップが軒を連ね、平日、週末を問わず外国人であふれている。最近では、日本や中国、東南アジアからのみならず、欧米の観光客の姿もよく見かけるようになった。



観光客や買い物客でにぎわう明洞（写真：gandhi / PIXTA）

かつてこの街は「韓国の銀座」と呼ばれる高級繁華街だった。その面影を探して、私は1軒のオーダースーツ店を訪ねた。

店の名は「美星NEO」。煉瓦造りのビルの2階で、階段を上がるとクラシックな雰囲気の店内に、大きな作業台と壁一面に生地やスーツのサンプルが並んでいた。

73歳の店主、ソン・ビョンチョルさんが作業台に向かっていた。お店がオープンしたのは1985年で、ビョンチョルさんは2代目としてここで仕立てを続けているという。

「明洞の歴史を聞きたくて」と切り出すと、店主は手を止めずに話し始めた。

「昔はね、この辺りは高級な繁華街だったんだ。オーダースーツ屋や宝石屋、品の良い喫茶店もあった」

1980年代。まだ高度成長期の韓国で最大の繁華街といえば、明洞だった。今では観光客の多さから原宿に例えられるが、かつては銀座のような場所だった。

「オーダースーツ屋が200軒はあってね。オシャレな人たちが着飾ってくるような場所だった。政治家や経営者、芸能人たちだってよく来たよ。民主化運動の舞台でもあった。機動隊が衝突する際、このお店は学生たちの隠れ家にもなっていたんだ」

店主の声には、誇らしさと懐かしさが混ざっていた。店内を舞う小さな埃が、外から差し込む光に照らされてキラキラと輝いている。お店が積み重ねてきた時間の証のように見えた。

「でも、時代は変わっていくね。経済発展して大手資本が台頭し、安価な既製服を大量に生産するようになった。オーダーなんて誰も頼まなくなって、今では数軒しか残ってないよ」

店主は再び布に向き直り、正確な手つきで裁断を続けた。煉瓦造りのビルも、少なくともこの通りからは消えた。窓の外には、ガラス張りの新しいビルが立ち並んでいる。

「時代と共に、何もかも変わっていくものだよね。それで便利になるんだから、変わるのが悪いこととは思わない。だけどね……」

ビョンチョルさんは、街や世の中が変わることと名残惜しさの間で揺れているように見えた。

便利さと引き換えに淘汰されていくもの

明洞が高級繁華街だった1960年代から80年代、韓国は「漢江の奇跡」と呼ばれる急速な経済成長の真っ只中にあった。この圧縮された成長は、世界史上類を見ない速度で進んだ。

そして明洞は、その繁栄の象徴だった。夜まで明かりが消えない街に高級ブティック、百貨店、喫茶店が軒を連ね、政治家、経営者、芸能人、文化人や芸術家が集った。

1980年代には、民主化運動の拠点にもなった。明洞大聖堂に学生たちが集まり、軍事政権に抗議した。美星NEOのような小さな店も、逃げ場のない学生たちを匿った。

だが、成長の速度は、同時に破壊の速度でもあった。

韓国経済は急成長を実現するために、大手企業への優遇政策を進めた。その結果、大企業による寡占化が進み、街角の小さな店は淘汰されていった。

オーダースーツ文化も例外ではなかった。大手企業が参入し、工場で大量生産された安価なスーツが市場を席巻した。採寸から仕立てまで数週間かかるオーダーメイドは、非効率とみなされた。

明洞に増えたのは、チェーン店と観光客向けの免税店、化粧品店だった。煉瓦造りのビルは取り壊されて再開発され、ガラス張りのビルに建て替えられた。

店主が語った「煉瓦の繁華街」の記憶は、今や物理的な痕跡をほとんど残していない。残っているのは、美星NEOのような、わずかな店と、そこで働く人々の記憶だけだ。

作業をしながら、ビョンチョルさんはチラリとこちらを一瞥した。

「日本では、どうなんだい？」

私は答えに詰まった。商店街はシャッター街になり、職人の技術は後継者不足で途絶えつつある。違うのはそのスピードだけだ。韓国が数十年で駆け抜けた道を、日本は数世代かけて歩んでいる。

しかし、それが良いことなのか悪いことなのか、という判断軸が自分の中になかった。変化は、ある時は歓迎すべきことのように思えるし、ある時は名残惜しいこと、場合によっては避けたいことのようにも思える。

結局のところ、変わることへの印象は「誰にとっての変化か」によって異なるのだと思った。

変化は「破壊」ではなく「重なり」

街の変化も、人の記憶も、立場や経験によってまるで違って見える。

同じ景色を見ても、そこに思い出がある人は「残したい」と願うだろうし、特に思い入れがない人は「変わっても良い」と思うだろう。

つまるところ人は、歳を重ねるほど思い出が増え、過去を懐かしむようになる。自分が見てきた景色を、できるだけ残したいと思うようになる。

一方で、若い世代にとっては、多くの景色に特別な記憶がない。だからこそ、変わることを受け入れられるし、ときに新しい変化を歓迎することもできる。

このサイクルは、きっといつの時代にも同じなのだろう。

明洞は、年配世代にとっては高級繁華街の記憶が強いが、今の若者たちにとっては観光地として刻まれている。その思い出が、いつか「観光地のまま変わってほしくない景色」になる。そうやって、景色や文化は世代を超えてつながっていくのだ。

変化は、破壊ではなく重なりなのだ。過去の上に現在があり、現在の上に未来が積み重なっていく。過去が「無くなる」のではなく、層のように積み上がって今がある。私たちはいつも、誰かの記憶の続きを歩んでいる。

帰り際、私はピョンチョルさんにスーツを1着、お願いすることにした。どれだけ急いでも、仕立てには約1週間かかる。その間に一度、仮縫いの状態でサイズを合わせるために店を再び訪れる必要があるという。

今の時代、即日仕上げやネット注文が当たり前になった中で、その手間がどこか心地よく感じられた。

採寸をしながらピョンチョルさんは、静かに言った。

「自分の身体に合ったスーツは、ずっと長く着られるよ。世の中が、どんなに変化しようともね」



（泉 秀一 ： ノンフィクションライター）