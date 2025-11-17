

日本テレビ（左写真）と朝日放送テレビ（右写真）は松本人志氏（中央写真）が出演する配信サービス「ダウンタウンプラス」に過去コンテンツを提供する（写真：アフロ）

【図表あり】コンプラより“飯のタネ”？ テレビ各局が好決算でも「ダウンタウンプラス」にすがらざるをえない衝撃のデータ

民放キー局の2025年度第2四半期（中間）決算が出そろった。放送業界は斜陽産業のはずだが、意外にも「中間決算、史上最高の売上高」に沸いている。とくに前年同期比で激増したのがスポット（番組を指定せず特定の時間帯を選定してCMを放送する出稿形態）セールスだ。

ただし、これはフジテレビを除いた話。フジ・メディア・ホールディングス全体では、本業の儲けを示す営業損益が129億円の赤字、フジテレビ単体では327億円もの営業赤字だった。

驚いたことにフジテレビ単体の売上高は606億8400万円で、テレビ東京単体の609億9600万円よりも低かった。フジテレビがテレビ東京に売上高で抜かれてキー局の中でビリになるという、前代未聞の出来事が起こった。元タレント・中居正広さんの性加害トラブルに端を発した一連の問題がフジテレビにそこまで大きな影響を及ぼしたのだと、あらためて思い知った。

“過去最高の売上高”も喜べない放送収入の内情

それにしても、斜陽であるはずの放送業界において、なぜフジテレビ以外が過去最高の売上高を記録したのか。最大の要因は、フジテレビから撤退したスポット発注が、他局へと流れたからだ。

スポットではフジテレビ以外の4局が激増している。だが、5局合計は1800億円で、前年同期比0.2%増にすぎない。前年同期からわずか3億円増えただけだ。

さらに、タイム（番組の提供スポンサーとなって番組内のCM放送枠に出稿する形態）では前年同期から売り上げが減少した局もあり、フジの減少と合わせると5局合計で前年同期比10.8%減だった。タイム枠の売り上げはフジからの流出分が他局に移らなかったばかりか、減ってしまった局もあるのは、放送業界の斜陽化の表れだ。

そして、放送収入全体では同5.5%のマイナスだった。コロナ禍以降の減少基調が継続している。つまり、「過去最高の売上高」はフジテレビの減少分が他局に回ってきたという一過性のもので、ちっとも喜べないのだ。





2000年代までテレビ局の中で圧倒的トップだったフジテレビの凋落は、テレビ業界全体の衰えを象徴している。放送は、コンテンツの伝送形態として完全に時代遅れになった。

番組もコンプラも劣化が著しいフジテレビ

フジテレビにCMが戻ってきているのは確かだ。9月には前年同月の47.2%まで回復し、10月は取引社数が同72%まで戻ったという。

この分なら、今年度末には100％に戻るのだろうか。筆者はそうは思わない。番組がひどいのだ。

三谷幸喜氏が久々にフジの連ドラの脚本を書いたと話題になった『もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう』はまったく面白くない。フジが育てた三谷氏に急遽助けを求めた企画なのだろうが、急造ぶりが画面に表れている。三谷ファンの私も、第1回から寝てしまった。

バラエティー番組もひどいものだ。1回だけ放送された『令和県民ヘン県GP』は、読売テレビ制作の「秘密のケンミンSHOW極」の劣化版でしかない。県民独特の文化を取り上げる、他局の人気番組をなぞっているだけだ。

『酒のツマミになる話』は、お笑いコンビ・千鳥の大悟氏がダウンタウンの松本人志氏の仮装をしたことを局側が問題視し、急遽過去回の再放送に差し替えた。松本氏の問題を気にしたコンプライアンス的な配慮だったのだろう。だが、怒った大悟氏が自ら降板し、結局、番組が終了してしまった。

問題は番組だけではない。不適切な経費精算が発覚して、取締役が辞任する事態が発生した。コンプラ重視の姿勢が番組終了をもたらしたのに、局内部にこそコンプラ問題が潜んでいたことになる。さらに、系列局である東海テレビ会長のセクハラ疑惑も週刊誌にスクープされた。

そんな放送業界の情けなさが露呈する一方で、11月1日に配信サービス「DOWNTOWN+（ダウンタウンプラス）」がスタートした。月1100円の定額制で、すでに50万人が加入したと報じられた。

この「ダウンタウンプラス」に、テレビ局が過去アーカイブを提供するという。具体的には、関西準キー局・朝日放送テレビ（ABCテレビ）の『探偵！ナイトスクープ』と、日本テレビの『ダウンタウンのガキの使いやあらへんで!』だ。新しいコンテンツだけでなく、過去のアーカイブも配信されるのは、ファンとしてはうれしいことだろう。

だが、ここでよくわからなくなる。テレビ局が松本氏が出演する過去コンテンツを配信サービスに提供するのは、松本氏がレギュラー番組に復帰するのとどう違うのだろうか。自社が放送する番組には出てほしくないが、配信チャンネルを始めるなら番組流して、というのはどこか変だ。

松本氏のトラブルは、『週刊文春』との訴訟合戦になった末、お互いに訴えを取り下げた。であれば、テレビで活動を再開すればよさそうなものだ。だが、曖昧な解決方法だったため、グレーなイメージが残り、テレビ局としては復帰にOKを出せないらしい。そうした中で、松本氏が中心となる配信チャンネルにテレビ局が過去の番組を提供したのは、いい収入になるからだろう。

テレビ局は前述のとおり、中間決算で過去最高の売上高を出した。とはいえ、放送事業の斜陽状況は変わらない。放送外収入を増やさねばならない中で、確実に利益が出るチャンネルとして「ダウンタウンプラス」は貴重なのだ。

インターネット上に配信してもコンテンツが必ず儲かるとは限らない中で、松本氏なら一定以上の会員数が見込めると踏んで、日テレもABCもゴーサインを出した。時間の問題で、他局も続くと筆者はみている。

「放送はNG、配信ならOK」が抱える大きな矛盾

だが、ここには大きな疑問も残る。放送では気にする松本氏のグレーなイメージを、なぜテレビ局は配信だと気にしないのか。倫理的に矛盾していないだろうか。

とくに日テレはつい最近、TOKIOのメンバーだった国分太一氏にハラスメント行為があったとして、その中身をまったく説明しないまま、番組から降ろした。コンプラに対する日テレの厳格な姿勢を示した格好だ。そんな同局が、配信だからといって、松本氏出演のコンテンツに日の目を見させていいのか。

放送は不特定多数だからダメで、50万人もの会員数を持つ配信サービスならOKというのは、つじつまが合わない。テレビ局は、見せかけではなく、本当のモラルを持ってほしい。

「松本氏の相方である浜田雅功氏は、松本氏の地上波復帰を『早すぎる』と考えている」という噂を業界内で耳にする。「ダウンタウンプラス」に出ないのも、その延長線上なのだろう。案外、いちばん真っ当なのは浜ちゃんなのかもしれない。

（境 治 ： メディアコンサルタント）