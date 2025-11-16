「花咲乳がんを発症する2つの原因」はご存知ですか？【医師監修】

花咲乳がんという言葉は正式な病名ではありませんが、乳房に現れる特徴的な症状からこのように呼ばれています。

直接目に見えるところに症状が出るため、花咲乳がんは肉体的な苦痛はもとより、患者さんの精神的な苦痛がより強いといわれ、そのための治療が重要な病気です。

この記事では、花咲乳がんの原因などを解説します。

監修医師：

上 昌広（医師）

東京大学医学部卒業。東京大学大学院修了。その後、虎の門病院や国立がん研究センターにて臨床・研究に従事。2010年より東京大学医科学研究所特任教授、2016年より特定非営利活動法人医療ガバナンス研究所理事長を務める。著書は「復興は現場から動き出す（東洋経済新報社）」「日本の医療格差は9倍医療不足の真実（光文社新書）」「病院は東京から破綻する（朝日新聞出版）」「ヤバい医学部（日本評論社）」「日本のコロナ対策はなぜ迷走するのか（毎日新聞出版）」。

花咲乳がんとは

花咲乳がんという病名は、乳房の特定の部位にまるで花が咲いたかのような状態で発生することから名付けられました。

乳がんのなかでもまれなタイプのがんで、診断や治療のアプローチは個人差があります。

局所進行乳がんの種類とされ正式名称ではない

花咲乳がんは、乳がんのステージがIIIA期からIIIC期にあたる局所進行乳がんの種類です。

病気の進行が早いともいわれており、できるだけ早期の治療開始が重要です。

がん性皮膚潰瘍・がん性皮膚創傷の1つとしての俗称

局所進行乳がんとは、乳がんステージIIIA期から見られる5cmを超えるがん細胞が皮膚や筋肉に浸潤したもので、がん性皮膚潰瘍・がん性皮膚創傷の1つです。

局所進行乳がんでは、リンパ節への転移も多く見られます。

進行で潰瘍ができ欠損が大きい状態を比喩したもの

皮膚浸潤による潰瘍や欠損が大きくなり、その状態をたとえて花咲乳がんと呼ばれます。

病名は美しいですが、乳がんのステージが進んでいる大変厳しい状態にあることを忘れてはいけません。

花咲乳がんになる原因は？

花咲乳がんは、浸潤性の乳がんが進行したものです。浸潤とは液体が染み込むように広がっていく意味で、乳房以外の組織へ広がる性質を持った乳がんを指します。

乳管内や乳腺葉という乳房内にとどまっている非浸潤性乳がんの場合は、花咲乳がんになることはありません。

がん細胞が皮膚に広がり進行することによるもの

浸潤性の乳がんが進行すると、乳房内からほかの組織に浸潤します。がん細胞が直接皮膚に浸潤し広がったり、リンパ管内から皮膚へ浸潤したりすることで、皮膚潰瘍となります。

その潰瘍が広がっていく状態が花咲乳がんです。そのため、乳房の異常に気付いた時点での受診がとても大切です。

膨らみが壊れてえぐれた状態になるため

がん細胞の浸潤が広がり、皮膚潰瘍がひどくなると乳房がえぐれたり壊れたりした状態になります。この場合も花咲乳がんと呼ばれます。

花咲乳がんについてよくある質問

ここまで花咲がんの原因や症状・治療方法などを紹介しました。ここでは「花咲がん原因」についてよくある質問に、Medical DOC監修医がお答えします。

罹患した場合は完治はできますか？

上 昌広（医師）

花咲がんは、乳がんの進行が進んだステージIIIA以降に現れる症状です。がんがほかの臓器に転移している可能性もあるステージですので、完治は難しいといえます。手術で病巣を取り除くことが困難な場合も多いです。もし取り除けても高い確率で再発、もしくは転移する場合もあります。しかし、少しでも早期に発見し治療すれば完治する可能性は高くなります。

このがんにかかると予後は短いとされていますか？

上 昌広（医師）

花咲がんの症状が現れる段階では、すでにほかの臓器への転移が見られる場合が多く、予後はあまり長くないと診断される場合もあります。5年生存率は、ステージIIIでは60～50％、ステージIVでは20％を下回るでしょう。しかし、薬物療法や手術・放射線療法により、生活の質を向上させながら予後を伸ばせる可能性は十分にあります。なにより早期発見が重要ですので、しこりや乳房の赤みなど、少しでも異常を感じたときは、医療機関を受診してください。

編集部まとめ

今回は、花咲乳がんの原因・症状・治療などについて解説しました。

皮膚の潰瘍による痛みや乳房のくぼみのほか強い悪臭が出る花咲乳がんは、患者さんに肉体的・精神的に大変な苦痛を与えます。

浸潤性の乳がんが局所に進行した状態の花咲乳がんになることは、すでに乳がんが相当進行しているでしょう。

しかし、乳がんは自己検診でも発見しやすく、早期に発見すると治癒する可能性も高くなります。

花咲乳がんにならないためには、ご自身やご家族で少しでも気になる症状がある場合にできるだけ早く医療機関で受診することが大変重要です。

