「傷があるので交換して」客が返してきた本はきれいに見えるが…？こだわりの強い客やクセのある客への本屋の対応は？【作者に聞く】
「傷があるので交換していただきたい」本を持ってカウンターにやってきたお客さん。見た目は綺麗な本なのに「光に当てるとわかります」と、角度をつけてカバーの傷を見せた。今回は、漫画家・佐久間薫(@sasakumako)さんが描く書店員の裏側「カバーいらないですよね」より、ちょっとクセが強い「美本を希望するお客」を紹介したい。
■制作面でのこだわりは「鉛筆で描いた」部分
近年は、インターネットを通じて手軽に本を購入できる。しかし、書店員としても働く作者の佐久間薫さんは「やっぱり本屋は楽しい」と話す。
というのも、「ネット書店は家に居ながら本が探せるし届くのも早くて便利ですが、本屋の店内をぶらぶら当てもなく見て回り、探してもいなかった魅力的な本を見つけることってありますよね？また、うちの店は特に地域密着型なので、常連のお客さんが店員と雑談することも多いです。そういった楽しさは、実店舗ならではだと思います」と本屋の魅力を熱く語ってくれた。
書店員は、今回のように美しい本にこだわる人や、少しクセのあるお客さんにも対応しなくてはならない。佐久間さんは「事実をもとにしているお話が多いですが全部ではありませんし、漫画用にアレンジもして描いています」と明かす。また、こだわりの強い客への対応については「難しいこともありますが、うちの店ではできる限りお応えする方針です」と、書店ならではの温かい接客姿勢を語った。
さらに、制作面でのこだわりについて尋ねると、「鉛筆で描いたところ」と明かす。具体的には、「ベタの部分も鉛筆で仕上げてそれ以降はスキャンしてパソコンで仕上げるんですが、鉛筆の細かなグラデーションを残したいので微妙な調節が難しく、回によって濃淡のバランスが違ったりします(誰も気づいてないと思いますが(笑)、まあ、それも味わいとして読んでいただけたらと思います」と作品づくりへの真摯な想いを話してくれた。
本作「美本を希望するお客」で書店員の裏側をのぞけば、あなたも思わず本屋に足を運びたくなるはず！
取材協力：佐久間薫(@sasakumako)
