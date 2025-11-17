安定性とクッション性を両立。自然な一歩を導くウォーキング専用設計【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場中‼
環境にも足にもやさしい。毎日の歩きを支える、進化した一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!
ニューバランスのスニーカーは、ウォーキングシューズの代表品番として新たに登場したニューバランスの新定番モデル。
長く快適に歩くために、卓越したクッション性を誇る「Fresh Foamミッドソール」をウォーキング仕様にアレンジ。踵部には「CRカウンター」を組み合わせ、着地時の安定性をさらに高めている。
アウトソールは、足裏全体を使った自然な歩行をアシストする構造で、防滑性・耐久性・屈曲性にも優れている。
環境に配慮した素材を採用し、快適さとサステナビリティを両立した一足として、日常のウォーキングを心地よく支えてくれること間違いなしだ。
