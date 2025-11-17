ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

環境にも足にもやさしい。毎日の歩きを支える、進化した一足【ニューバランス】のスニーカーがAmazonに登場!

ニューバランスのスニーカーは、ウォーキングシューズの代表品番として新たに登場したニューバランスの新定番モデル。

長く快適に歩くために、卓越したクッション性を誇る「Fresh Foamミッドソール」をウォーキング仕様にアレンジ。踵部には「CRカウンター」を組み合わせ、着地時の安定性をさらに高めている。

アウトソールは、足裏全体を使った自然な歩行をアシストする構造で、防滑性・耐久性・屈曲性にも優れている。

環境に配慮した素材を採用し、快適さとサステナビリティを両立した一足として、日常のウォーキングを心地よく支えてくれること間違いなしだ。