ËèÆü¤ÎÆ¬ÄË¡¢ÊüÃÖ¤·¤ÆÂç¾æÉ×? Ì¿¤Ë´Ø¤ï¤ëÆó¼¡ÀÆ¬ÄË¤Î¸«Ê¬¤±Êý¡Ú°å»Õ²òÀâ¡Û
Æ¬ÄË¤ËÇº¤àÆüËÜ¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊÒÆ¬ÄË¤Ï¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤Ë»Ù¾ã¤ò¤¤¿¤¹¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢Å¬ÀÚ¤Ê´ÉÍý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢Æ¬ÄË¤Î¼ïÎà¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ä¤À¤Ì¤ÞÆ¬ÄË¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤Î»ûÈøÀèÀ¸¤Ë²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤°å»Õ¡§
»ûÈø ·ò¡Ê¤Ä¤À¤Ì¤ÞÆ¬ÄË¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡Ë
ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜ°å²ÊÂç³ØÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø¶µ¼¼¤ËÆþ¶É¡£Ã«ÄÅÊÝ·òÉÂ±¡¤äÄÅÅÄ¾ÂÃæ±ûÁí¹çÉÂ±¡¤Ê¤É¤ÇÇ¾¿À·Ð³°²Ê°å¤È¤·¤Æ·Ð¸³¤òÀÑ¤à¡£2024Ç¯9·î¡¢ÀéÍÕ¸©½¬»ÖÌî»Ô¤Ë¡Ö¤Ä¤À¤Ì¤ÞÆ¬ÄË¡¦Ç¾¿À·Ð³°²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¡×¤ò³«±¡¡£°å³ØÇî»Î¡¢ÆüËÜÇ¾¿À·Ð³°²Ê³Ø²ñÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉ³Ø²ñÇ§ÃÎ¾ÉÍ½ËÉÀìÌç°å¡¢ÆüËÜÆ¬ÄË³Ø²ñÆ¬ÄËÀìÌç°å¡¢ÆüËÜ¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¸øÇ§¥¹¥Ýー¥Ä¥É¥¯¥¿ー¡£
ÊÔ½¸Éô
¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢Æ¬ÄË»ý¤Á¤Î¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¤«¡©
»ûÈøÀèÀ¸
Æ¬ÄË¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Æü¾ïÅª¤Ë·Ð¸³¤¹¤ë¾É¾õ¤Î1¤Ä¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï15ºÐ°Ê¾å¤Î3¿Í¤Ë1¿Í¤Ï²¿¤é¤«¤ÎÆ¬ÄË¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¬¤Î°ìÉô¤Þ¤¿¤ÏÁ´ÂÎ¤ÎÄË¤ß¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌÜ¤Î±ü¤ÎÄË¤ß¤âÆ¬ÄË¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¤Î¸¶°ø¤Ï¼Â¤ËÍÍ¡¹¤Ç¡¢´ãÀºÈèÏ«¤ä¿çÌ²ÉÔÂ¤È¤¤¤Ã¤¿À¸³è½¬´·¤Ëµ¯°ø¤¹¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ÊÔ½¸Éô
Æ¬ÄË¤ÏÉÂµ¤¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»ûÈøÀèÀ¸
ÉÂµ¤¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æ¬ÄË¼«ÂÎ¤âÉÂµ¤¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¤ÉÂµ¤¤ÎÁ°Ãû¤È¤·¤ÆÉ½¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬ÄË¤Ë¤â¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢Ç¾¤Ê¤É¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê°Û¾ï¤¬¤Ê¤¤¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÈ¯À¸¤¹¤ë¡Ö°ì¼¡ÀÆ¬ÄË¡×¤È¡¢Ç¾·ì´É¼À´µ¤äÇ¾¼ðáç¤Ê¤É¡¢²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ°ú¤µ¯¤³¤µ¤ì¤ë¡ÖÆó¼¡ÀÆ¬ÄË¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
Æó¼¡ÀÆ¬ÄË¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢²¿¤é¤«¤Î°Û¾ï¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
»ûÈøÀèÀ¸
¤½¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£µÞ·ã¤Ëµ¯¤³¤ë¶¯¤¤Æ¬ÄË¤ä¡¢ÅÇ¤µ¤¤òÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢Î©¤Ã¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î·ã¤·¤¤ÄË¤ß¤¬µÞÂ®¤Ë°²½¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¤¯¤âËì²¼½Ð·ì¤Ê¤É¤ÎÆó¼¡ÀÆ¬ÄË¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÂÐ±þ¤¬ÃÙ¤ì¤ë¤ÈÌ¿¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤ê¡¢¸å°ä¾É¤¬»Ä¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ë¤¿¤á¡¢Â®¤ä¤«¤Ë°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤ÏMedical DOC¤Ë¤Æ¡ã¡ÖÊÒÆ¬ÄË¡×¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê¾É¾õ¤Ï¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«? Í½ËÉÌô¤ò°û¤àºÝ¤ÎÃí°ÕÅÀ¤äÂÐ½èË¡¤â°å»Õ¤¬²òÀâ!¡ä¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£