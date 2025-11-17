東京ドームシティのイルミが過去最大級！約100万球の光が彩る「TOKYO SNOW DOME CITY」開催
東京ドームシティ(東京都文京区)では、2025年11月17日(月)〜2026年3月1日(日)まで、恒例のウィンターイルミネーション「TOKYO SNOW DOME CITY」を開催する。21回目となる今冬は、昨年の約65万球から過去最大級のスケールへ進化。約100万球ものLEDが放つ白い輝きが、街全体を幻想的に包み込む。また隣接する東京ドームホテルでもイルミネーションの開催期間と連動し、冬期限定のカクテルやクリスマスケーキ、夜景確約の宿泊プランなどが販売される。クリスマスから早春まで、光り輝くエリア全体の魅力を紹介しよう。
【写真で見る】真っ白なドーム!?限定20台のクリスマスケーキとおしゃれなイルミネーションカクテル
■「スノードーム」をテーマにした過去最大級の光景
今年のテーマは「スノードーム」＆「雪」。その名のとおり、東京ドームシティ全体がスノードームのような輝きに包まれる。見どころの一つは、セントラルパーク芝生広場に登場する高さ約15メートルの「WONDER SNOW TREE」だ。ツリーに装飾された約25万球の光が音楽とともに変化し、15分ごとにシャボン玉が舞う特別演出も実施される。まるでスノードームの中に迷い込んだかのような幻想的な空間を体験できるはず。
また、ラクーアガーデン1階には体験型のスノードーム「LUMINOUS SNOW DOME」が登場。これは、昨年大好評だったスノードームがパワーアップ！中には東京ドームシティをイメージしたジオラマが出現し、ベルを鳴らすと光が変化、ジオラマの街並みがさまざまな冬の景色に変化する仕掛けが楽しめる。
さらに、ラクーア2階のサンダードルフィン下通路が「SPARKLE TUNNEL」に変身。スノードームに入り込んでいくような感覚を味わえる光のトンネルで、まばゆい反射が連なる幻想空間が広がっている。家族や恋人、友人同士で訪れても楽しめるに違いない。
イルミネーション期間中の12月には、限定イベント「TOKYO DOME CITY Nordic Xmas Park 2025」も開催される。家族を大切にする北欧の人々の暮らしからインスピレーションを得たこのイベントでは、ラクーアガーデン一帯が、北欧雑貨や温かなフードで彩られるクリスマスマルシェに変身。サンタグリーティングで写真撮影を楽しめるほか、シャボン玉パフォーマンスなどもあるのでこちらも要チェックだ。
■東京ドームホテルも連動！限定ケーキ＆夜景確約ステイに大興奮
ウィンターイルミネーションと連動し、東京ドームホテルでも冬季限定のさまざまな特別プランや商品が登場する。まず、ホテル1階のメインロビーには「Colorful Harmony」をテーマにしたクリスマスツリーを設置。伝統的な赤とゴールドのツリーを飾る鮮やかなカラフルオーナメントの、多様な色彩が共鳴し合う華やかなツリーに仕上がっている。
また、館内のレストランやバーでは、イルミネーションをイメージした限定カクテルの提供も。それぞれの店舗で、冬の夜景を眺めながら楽しめるのがうれしい。
※ディナータイムにコース料理以外でアーティスト カフェ店内を利用の際は、1人700円(サービス料込み)のテーブルチャージが加算されます。
さらにクリスマスケーキも見逃せない。イルミネーションのテーマ「SNOW DOME」をイメージした純白のケーキで、ホワイトチョコレートのドームの中には淡雪に見立てた白いちごが飾られている。雪のように白く美しいフォルムとプレミアム感満載の繊細なビジュアルは、きっと冬の夜に映えるだろう。
もちろん、イルミネーションを客室から満喫できる部屋も用意されている。「東京ドームシティ ウィンターイルミネーション宿泊プラン」では、窓一面にイルミネーションが広がるドーム側客室を確約。約100万球が輝く夜景を、誰よりも近くで楽しめる贅沢なステイは最高の思い出になること必至！
過去最大規模、約100万球の光に包まれる今年の東京ドームシティのイルミネーションは2026年3月1日(日)まで。光の演出、北欧の温もり、ホテルで味わう特別な一杯…など、街とホテルが一体となってきらめく冬のエンターテインメントは、今だけの特別な景色だ。街全体が一つの“スノードーム”と化す東京ドームシティで、光・音・味の饗宴に酔いしれよう。
取材・文＝水島彩恵
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
※20歳未満の者の飲酒は法律で禁じられています。
