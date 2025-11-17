「失敗してもすぐに立ち直る人」が自分自身に言い聞かせている、たった一言とは何か。

次々と新たなビジネスを仕掛ける稀代の起業家、佐藤航陽氏。「これからどう生きるか？」を徹底的に考察した超・期待作『ゆるストイック』を上梓した。これからの生き方として重要なキーワードは、「ストイック」と「ゆるさ」。令和のヒーローたち（大谷翔平、井上尚弥、藤井聡太…）は、なぜストイックに自分に向き合い続けるのか。『ゆるストイック』では、「どのように日常を過ごしていくべきか」を言語化し、誰でもできるプロセスとしてみなさんに共有する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

自分を責めすぎないための思考法

「もっとできたはずだ」「なぜ失敗したのか」と自分を責めすぎると、行動力が低下し、継続的な成長が難しくなります。

反省は必要ですが、過剰な自己批判は逆効果です。

ゆるストイックに生きるためには、自分を責めすぎないための思考法を持つことが重要です。

完璧主義の落とし穴

自分を責めすぎる人の多くは、完璧主義的な傾向を持っています。

「常に正解を出さなければならない」と考えると、少しの失敗でも強い自己否定につながります。

しかし、現実には正解が一つしかない状況は少なく、失敗も学びの一部にすぎません。

自分を第三者として眺める

自己批判を和らげるには、自分を第三者の視点から眺めることが効果的です。

「友人が同じ失敗をしたらどう声をかけるか」を考えると、自分に対しても過度に厳しくならずに済みます。

「まあ、できることはやったよ」と、声をかけると思います。

それを自分自身に言ってあげるのです。

客観的に評価することで、必要以上に自分を責めることを防げます。

「できたこと」に焦点を当てる

人は失敗に意識を奪われやすいですが、「できたこと」にも注目することでバランスを取り戻せます。

小さな前進や努力を認めることで、自信を回復し、次の行動につなげやすくなります。

批判よりも「前進の感覚」を重視することが、継続を支えます。

自分を責めすぎると、成長を妨げ、行動を止めてしまいます。

完璧主義を手放し、第三者の視点を取り入れ、「できたこと」に焦点を当てる思考法を持つことが大切です。

反省はするが過剰に責めない。このバランスが、「ゆるストイック」の実践です。

私たちもまた、自分を責めすぎず、ゆるストイックに生きましょう。

佐藤航陽（さとう・かつあき）

株式会社スペースデータ 代表取締役社長

1986年、福島県生まれ。早稲田大学在学中の2007年にIT企業を設立し、代表取締役に就任。ビッグデータ解析やオンライン決済の事業を立ち上げ、世界8ヵ国に展開する。2015年に20代で東証マザーズに上場。その後、2017年に宇宙開発を目的に株式会社スペースデータを創業。コロナ禍前にSNSから姿を消し、仮想現実と宇宙開発の専門家になる。今は、宇宙ステーションやロボット開発に携わり、JAXAや国連と協働している。米経済誌「Forbes」の30歳未満のアジアを代表する30人（Forbes 30 Under 30 Asia）に選出される。最新刊『ゆるストイック』（ダイヤモンド社）は8.5万部を突破した。

