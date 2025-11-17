ノルウェーが“８戦全勝の無双ぶり”で1998年以来７大会ぶり４回目のW杯出場。ハーランドの２得点など後半のゴールラッシュでイタリアに逆転勝利【欧州予選】
現地時間11月16日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うノルウェーがアウェーでイタリアと対戦。引き分け以上、負けても８点差以内なら本大会出場が決まるノルウェーは、雨が降りしきる中でハーランド、セルロートらを先発させた。
立ち上がりからなかなかペースを掴めないノルウェーは、11分に失点。レテギのお膳立てからエスポージトに決められて先制を許した。その後も攻守の歯車がいまひとつ噛み合わず、持ち前の攻撃力を発揮できなかった。
イタリアのプレスに手を焼いたノルウェーは主砲のハーランドに上手くボールを入れられず、前半を終えてシュートがわずか１本だった。
０−１で迎えた後半、ノルウェーが反撃。63分、小気味いいドリブルから強烈な左足ミドルを放ったヌサのゴールで同点に追いついたのだ。
そして78分、ノルウェーはボブのクロスに合わせたハーランドの左足ボレーで逆転。その２分後に再びハーランド、後半のアディショナルタイムにラーションのゴールで突き放して４−１とイタリアを粉砕した。一挙４得点を挙げた後半の戦いぶりは圧巻のひと言だ。
この結果、ノルウェーは８戦全勝の無双ぶりでグループIの首位を確定。1998年以来、７大会ぶり４回目のW杯出場を決めた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
