大手芸能事務所レプロエンタテインメントは17日、「レプロエンタテインメント第3回主役オーディション」を開催すると発表した。創立30周年を迎えた21年11月に記念して行われた、役者特化型オーディションの第3弾となる今回は「やってきたことが、ぜんぶ、君の武器になる」がキーメッセージ。演技経験は不問、今まで何かに打ち込んできており、選考過程を通して本気で「主役」を目指せる才能を募集。同日から26年1月8日午後11時59分まで募集し、選考は26年3月下旬ころまで続く。

募集条件は12歳（中学1年生）から25歳で、性別や居住地は不問。演技経験も全く問わない。選考を通じて演技について1から学ぶことができ、合格後には「1年間役者育成カリキュラム」を用意しており、合格者それぞれにサポートチームが付く。年間を通じてコミュニケーションを取りながら、各個人のレベルやスキル、特性に合わせた経験の場や技術ワークショップを無償提供し、演技未経験者であっても1から演技を学ぶことのできる体制が整っている。

特徴的なのは、ワークショップ型選考を取り入れている点だ。業界内で実績がある講師を招き、時間をかけて参加者の魅力を引き出して演技指導を実施し、その人にあった演技スタイルをコーチングしてくれる少数精鋭型の選考だ。第1、2回の参加者からは「自分自身を見つめ直す機会になった」「初めて演技のワークショップに参加したものの、演じることの楽しさを実感した」といった声など、得られた経験に対して高く評価する声が多数、寄せられている。

第1回主役オーディション合格者の黒崎煌代（23）は、NHK連続テレビ小説「ブギウギ」のオーディションで300人以上の応募の中から趣里（35）演じるヒロイン花田鈴子の弟六郎役をつかみ取り、23年2月に出演と併せて俳優デビューを発表。初主演映画「見はらし世代」（団塚唯我監督）は、今年5月にフランスで開催された世界3大映画祭1つ、カンヌ映画祭の独立部門・監督週間に出品された。

同じく第1回合格者の倉沢杏菜（20）は、24年にNHK大河ドラマ「光る君へ」に藤原道長の娘・妍子役で出演し、放送中のNHK連続テレビ小説「ばけばけ」にも出演。26年度の大河ドラマ「豊臣兄弟！」にも豊臣兄弟の妹・あさひ役での出演が決定。酒井大成（27）も、23年のテレビ朝日系特撮ドラマ「王様戦隊キングオージャー」でクワガタオージャーことギラ・ハスティー役で主演。24年のMBSドラマ「三ツ矢先生の計画的な餌付け。」ではシンガー・ソングライター山崎まさよし（52）とダブル主演と、各個人が才能を発揮し、活躍している。

このほど、オーディションのコンセプトムービーとキービジュアルが解禁された。25年「ゼクシィ」15代目CMガールを務め、第104回全国高校サッカー選手権大会で21代目高校サッカー応援マネージャーに抜てきされた池端杏慈（いけはた・あんじ＝18）が出演。池端は公開中の映画「ストロベリームーン 余命半年の恋」（酒井麻衣監督）にも出演している。さらに、第2回主役オーディションに合格し今後、作品への出演が決まっている伊藤絃（いとう・げん＝23）も出演。2人とも演技未経験ながら、役者育成カリキュラムを通じて俳優への大きな一歩を踏み出している。

コンセプトムービーも公開された。第3回のコンセプト「やってきたことが、ぜんぶ、君の武器になる」を2人が体現し、実際の幼少期の写真、ダンスやサッカーに打ち込んできた動画を使用した。キービジュアルでは「なってやれ、主役。」という内に秘めた「主役」への思いを表現するカットを採用。ムービー、グラフィック撮影のオフショットムービー、2人が俳優を目指したきっかけなど語るインタビュームービーは後日公開予定。池端と伊藤は、コメントを発表した。

池端杏慈 オーディションって本当に緊張すると思います。私もまだまだ慣れません。心臓が喉から出てきそうなくらい緊張します。でも、みなさんがこれまでやってきたことはきっと全部自分の力になってると思います。新しい自分に出会うような気持ちでこのオーディションを受けてほしいです！たくさん深呼吸をして、自分を信じて、リラックスして楽しんできてください！

伊藤絃 主役オーディションに合格してから、今までの生活から一変しました。お芝居について沢山考え、多くの作品を観て、レッスンでさまざまなことを学び、少しずつ成長してきました。蓄えてきたものをしっかりと作品で出せる様、これからもひたむきに向き合っていこうと思います。主役オーディションを受ける方は自分を飾らず、芝居に対する熱量を見せられれば誰にでもチャンスがあるオーディションだと思います。経験がある、ないは関係ないです。自分を曝け出して頑張ってください！

レプロエンタテインメント第3回主役オーディション開催に伴い、説明会と、第1回主役オーディションで合格した倉沢と育成担当の責任者を務め倉沢の担当マネージャーでもある若生るい氏による対談を、インスタライブで実施することも決定。29日午後8時から、レプロ主役オーディション公式インスタグラムアカウントで開催。「主役オーディションに興味はあるけど気になることがある」人や「レプロエンタテインメントがどんな会社なのか知りたい」人まで、インスタグラムから、誰でも参加できる。