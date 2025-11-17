»³ËÜÍ³¿¡¢°ÛÎã¤Î¹ÔÆ°¤ËÁûÁ³¡ÖÃ¯¤âËÜµ¤¤À¤È¤Ï¡Ä¡×¡¡Æ±Î½¤òÓ¹¤é¤»¤¿¼«¸Êµ¾À·¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬±¿¤À¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ïº£µ¨¡¢ÀèÈ¯¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËMVP¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢¥Á¡¼¥à¤Î2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Îµß±ç±¦ÏÓ¥¨¥Ð¥ó¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹Åê¼ê¤Ï¡¢¼«¸Êµ¾À·¤ò±Þ¤ï¤Ê¤¤»³ËÜ¤Î»ÑÀª¤ò¾Î¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»³ËÜ¤Ïº£µ¨¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç12¾¡8ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.49¡¢201Ã¥»°¿¶¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ï5¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨1.45¤È¡¢¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÂç³èÌö¡£WS¤Ç¤ÏÂè2Àï¤Ç9²ó1¼ºÅÀ¤Î´°Åê¾¡Íø¤òµó¤²¡¢Âè6Àï¤Ç¤â6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢Âè7Àï¤ÏÂç¥Ô¥ó¥Á¤Î9²óÅÓÃæ¤«¤éÃæ0Æü¤ÇÏ¢Åê¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¡£¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤ÇÆ²¡¹¤ÎMVP¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÊÆ±ÒÀ±¥é¥¸¥ª¶É¡Ö¥·¥ê¥¦¥¹XM¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¤Ï¡¢Ãæ0Æü¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿WSÂè7Àï¤ò²óÁÛ¡£¡ÖÃ¯¤âÈà¤¬ËÜµ¤¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢Èà¤¬¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ò»Ï¤á¤ë¤È¡¢ÅÅÏÃ¤¬ÌÄ¤Ã¤Æ¥ä¥Þ¥â¥È¤¬¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤ß¤ó¤Ê¡ØOh my god¡¢ËÜÅö¤Ëµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Åö»þ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¤ÎÉñÂæÎ¢¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡9²ó¤Ë¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢ËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÇØÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ì£Êý¤Î¹¥¥×¥ì¡¼¤âÈô¤Ó½Ð¤·Ìµ¼ºÅÀ¤Ë¡£±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¡¢Æ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¤Þ¤ë¤ÇÁ°Æü¤ÎÌë¤Ë²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°µÅÝ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¶Ã¤¯¤Ù¤¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤È¥Õ¥£¥ê¥Ã¥×¥¹¡£²þ¤á¤Æ°µ´¬¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤Ë¶ÃÃ²¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡ÖÈà¤ÏºÇ¤â¼«¸Êµ¾À·Åª¤Ê¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤À¡£¥Á¡¼¥à¤ÇºÇ¤â°ìÀ¸·üÌ¿¤Ç¡¢¥ë¡¼¥Æ¥£¥ó¤ËÈó¾ï¤Ë¸¥¿ÈÅª¤À¡×¤È¡¢»³ËÜ¤Î¿ÍÊÁ¤òÀä»¿¡£¡ÖÈà¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¾å¼ê¤¯Å¬±þ¤·¤¿¤·¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ì°÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢²¶¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬±¿¤Ê¤³¤È¤À¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
