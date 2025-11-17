キタ！ キターーーーーッ！！【ミスド】手土産にしたい♡「パケ可愛ドーナツ」

【ミスタードーナツ】で、毎年大人気のポケモンキャンペーンが今年も開催！ 全7種類のドーナツがラインナップし、思わず笑みがこぼれる可愛らしいビジュアルがたまりません！ 今回は、食べる前からワクワク感に包まれそうな「パケ可愛ドーナツ」をご紹介。おうちでのカフェタイムにはもちろん、手土産にも喜ばれそうです。

会話も盛り上がりそう 「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」

全ポケモンの中でも人気の、ミミッキュのスリーブに入った「タマゲた！ ミミッキュのドーナツ チョコ」。きゅるんとした瞳は、しばらく見つめていたくなる可愛さです。

チョコとの相性も◎ 2種のクリームが贅沢感アップ

艶っと感のあるチョコレートをまとったケーキドーナツ生地で、カスタードクリームとホイップクリームを挟んだドーナツ。@ftn_picsレポーターHaruさんは「本当に美味しくて、一瞬で完食」と絶賛しています。

愛嬌のある怒り顔にキュン！「タマゲた！ ビリリダマのドーナツ ホワイト」

怒り顔がトレードマークのビリリダマですが、いつもより優しい表情に見える気がするかも。ビリリダマの下半分はパッケージが透明になっているので、ドーナツのホワイトチョココーティングが透けて見え、それでイラストを完成させているのもポイント。

白一色が上質な印象に！ 魅惑のホワイトチョコドーナツ

カスタードクリームとホイップクリーム、ホワイトチョコ、ケーキドーナツ生地と、すべて白系で統一された一品です。レポーターHaruさんは「しっとり & ふんわりした食感」とケーキドーナツ生地の美味しさにも触れています。

値段はテイクアウト各\226（税込）、イートイン各\231（税込）。大人気なので、確実に食べたい時はネットオーダーがおすすめです。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。



writer：Reco.N