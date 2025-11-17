ご飯前、おばあちゃんに順番に名前を呼ばれる猫さんたち。猫とは思えないほどお行儀の良い姿は TikTokに投稿されると640万回以上も再生され、「凄すぎ！」「ジブリの世界みたい」「すっごく癒されました」といった声が殺到！あまりにも可愛すぎる光景に夢中になる人が続出しています。

【動画：整列する3匹の猫→おばあちゃんが"名前を呼ぶ"と…】

ご飯前に整列する猫さんたち

TikTokアカウント「成長中（@aaayacaaa59）」では、時々3匹の猫さんの様子が投稿されています。

今回、 TikTokユーザーの反響を呼んでいるのは、投稿主さんのおばあちゃんによる猫さんたちの衝撃的な食事風景です。まずはみんなでお行儀よく整列するところから始まるお食事の儀式。

みんながお行儀よく整列したのを確認し、「じゃあ順番に名前を呼ぶからちゃんとお返事するのよ」と優しく声をかけるおばあちゃん。なんてほんわか温かい雰囲気なのでしょう。

そんなおばあちゃんのお話に、ちゃんと「にゃぁ（は～い）」とお返事する猫さんも！

順番に元気よくお返事！

こうして始まるいつもの恒例儀式。まずは「1番のらむちゃん」と呼ばれると、おばあちゃんの奥にいる猫さんが「にゃぁん」と可愛らしくお返事。すると、おばあちゃんも「いい子だねぇ」「なんてお利口さんなの」と素敵な褒め言葉のプレゼント♡

続いて呼ばれたのは……「2番のみーちゃん」

手前の猫さんが「自分だな！？」とすぐさま反応し、こちらも落ち着いた声音で「にゃん（はい）」とお返事。そんなみーちゃんにおばあちゃんは「いい子ですね～」「なんてお利口さんなの～」とこちらも褒められて満足げ！

そして最後は「真っ黒け～のお行儀のいいちーちゃん」

すると、おばあちゃんの足の下に隠れるように潜り込んでいた猫さんが「にゃぁ～ん」と甘えるようにお返事したではありませんか！

幸せな可愛すぎる光景がSNSで大反響

しっかりみんながお返事できたことで最後の猫さんもお褒めの言葉をもらい、みんな一斉にご飯タイム開始！

その最中も「ちゃんとお座りして」「立って食べない」というおばあちゃんの注意を聞いて、ご飯を食べながらも姿勢を正す猫さんたち……本当に猫ですか？まるで人間の子どものよう！

こうして猫さんたちを上手く手懐けて教育しているおばあちゃんの様子は、 TikTokに投稿されると大反響！

投稿は640万回以上も再生され、「凄すぎ！」「ジブリの世界みたい」「すっごく癒されました」「これは可愛すぎる……！」といった声が寄せられました。

TikTokアカウント「成長中」は不定期に更新されています。猫さんたちが登場することもあるので、ぜひ気になる方は覗いてみてくださいね。

らむちゃん、みーちゃん、ちーちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供： TikTokアカウント「成長中（@aaayacaaa59）」さま

