J¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ï¤º¤«2Àï¤Ç½é¾·½¸¡Ö²¿¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡¡º£¤âÇË¤é¤ì¤ÌµÏ¿¡Ä17ºÐ¤ò½±¤Ã¤¿Ì¤ÃÎ¤Î½Å°µ
Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡§»ÔÀîÂçÍ´¡ÊÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¡¦¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Á¡ËÂè2²ó
¡¡ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï1990Ç¯Âå¤ËJ¥ê¡¼¥°ÁÏÀß¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë½é½Ð¾ì¤ÈÎò»ËÅª¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¡¢ÈôÌöÅª¤Ê¿Ê²½¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀï¤¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤ÎÆü¤Î´ÝÀï»Î¤¬ÌöÆ°¡£°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Èà¤é¤Ïº£¡¢³ÆÃÏ¤Ç¼ã¤ºÍÇ½¤Ø¡ÈÀÄ¤Î¥Ð¥È¥ó¡É¤ò·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢°éÀ®Ç¯Âå¤Ë·È¤ï¤ë°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢ÎòÂå¤ÎÆüËÜÂåÉ½Áª¼ê¤¿¤Á¤¬¼¡Âå¤ØÂ÷¤¹¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÁÛ¤¤¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡FOOTBALL ZONE¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ï¢ºÜ¡ÖÀÄ¤Îº²¡¢¼¡Âå¤Ë·Ò¤°¥Ð¥È¥ó¡×¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ó¤À»ÔÀîÂçÍ´¤Ï¡¢17ºÐ¤Ë¤·¤ÆÆüËÜÂåÉ½¤Þ¤Ç°ìµ¤¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£1998Ç¯¤Î¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤Ç¤ÏºÇ½ªÁª¹Í¤Ë¤Þ¤Ç»Ä¤ê¡¢Ì¤ÃÎ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤È¤âÀï¤¦¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áÆóµÜ¼÷Ï¯¡¿Á´5²ó¤Î2²óÌÜ¡Ë
¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡¥æ¡¼¥¹¤Î¹â¹»À¸¤¬¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Î»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÁ¤·¤«¤Ã¤¿»þÂå¡£
¡¡1998Ç¯3·î21Æü¡¢´Ö¤â¤Ê¤¯¹â¹»3Ç¯À¸¤Ë¤Ê¤ë»ÔÀîÂçÍ´¤ÏÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¤Þ¤È¤¤¡¢ÆüËÜÊ¿¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ËÌ³¤Æ»¥³¥ó¥µ¥É¡¼¥ì¤È¤ÎJ³«ËëÀï¡£¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤Æ³Ø¤ó¤ÀËÙÃÓ¹ª¡¢¥ß¥¹¥¿¡¼¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Îß·ÅÐÀµÏ¯¡¢Âç±Ý¹î¸Ê¡¢°ËÅìµ±±Ù¡¢¿¹²¬Î´»°¡¢¸ÍÅÄÏÂ¹¬¤é¤È¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë¼«Ê¬¤¬¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤ÇËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¡¢Æ´¤ì¤¿¾ì½ê¤òÆ§¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¶»¤Î¹âÌÄ¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡³«Ëë1½µ´ÖÁ°¤Ë¡¢¥ª¥¸¡¼¤³¤È¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¹¤«¤é´ÆÆÄ¼¼¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¼Â¤Ï¿Æ¤Ë¤âÆâ½ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Ã¯¤«¤Ë¸ý³°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢²¿¤È¤Ê¤¯¼Â¸½¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤¿¤«¤é¤À¡£
¡¡±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿17ºÐ¤Ï¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»ö¾Ý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤À¤±¤ÇÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤À¤Ã¤¿¡£Í¾Íµ¤¬¤Ê¤¯¡¢»ëÌî¤¬¶¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£¸åÈ¾Áá¤á¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤ê¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë²ù¤·¤¯¤Æ¥·¥ã¥ï¡¼¤òÍá¤Ó¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÀÐ³ÀÅç¥¥ã¥ó¥×¤«¤é°ì½ï¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤Æ¡¢¼ÂÎÏ¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤Æ¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤«¡¢Á´Á³¥À¥á¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢ËèÆü¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¤¿¤Á¤â¤ß¤Ê¤µ¤óÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éÉáÄÌ¤Ë¤â¤Ã¤È¤ä¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡Ê³«Ëë¤Þ¤Ç¤Î¡Ë1½µ´Ö¤Ï¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¥ê¥º¥à¤Ë¾è¤êÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢´¶³Ð¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³«ËëÀï¤ò·Þ¤¨¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Ë¼þ¤ê¤ò¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¶ÛÄ¥¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡´ÆÆÄ¤Ï¤É¤¦´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¥ª¥¸¡¼¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òÂÔ¤Ã¤¿¤¬¡¢²¿¤â¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò°ú¤¤º¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤â¤¦¼¡¤Î»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤ÆÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¥¸¡¼¤¬¤½¤Î»ÑÀª¤ò¸«¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï¡¢¸å¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¤¤Å¤«¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Ë³«ËëÀï¤ÎÈ¿¾Ê¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ½é¤Î¥×¥ì¡¼¤ÎÆþ¤êÊý¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡¢¤â¤Ã¤È¼éÈ÷¤ò¶¯¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¶¯¤¯´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×
ÆÍÁ³¤ÎÆüËÜÂåÉ½¾·½¸¡Ö²¿¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤È¡Ä¡×
¡¡µþÅÔ¥Ñ¡¼¥×¥ë¥µ¥ó¥¬¡Ê¸½¡¦µþÅÔ¥µ¥ó¥¬F.C.¡Ë¤È¤Î³«Ëë2ÀïÌÜ¤Ë¤â»ÔÀî¤ÏºÆ¤ÓÀèÈ¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤¿¡£Áá¤á¤Î¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤Æ»î¹ç¤âÇÔ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢³«ËëÀï¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤¦¤Þ¤¯¤ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¼ê±þ¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Þ¤Ã¤¿¤¯»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ½Ð¾ì¤ò¹µ¤¨¤ë²¬ÅÄÉð»Ë´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤¬4·î¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÀï¤¦¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¾·½¸¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¥æ¡¼¥¹½êÂ°¤Ç¡¢³«Ëë2»î¹ç¤Ë½Ð¤¿¤Î¤ß¡£³ÊÃÊ¡¢¥¢¥Ô¡¼¥ëºàÎÁ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤â»×¤¨¤Ê¤¤¡£²¿¤«¤Î´Ö°ã¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤ÏÌµÍý¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÂåÉ½¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬¼«Âð¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£²¿¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¥Õ¥ëÂåÉ½¤À¤È¡£¤¨¤Ã¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤À¤Ã¤ÆÁ°¤ÎÇ¯¡¢¥¸¥ç¥Û¡¼¥ë¥Ð¥ë¤Ç²¬Ìî¡Ê²í¹Ô¡Ë¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤Æ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤ÇÈô¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢ËÍ¡£2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¤½¤Î¾ì½ê¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤ÆÅöÁ³ÁÛÁü¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¥¯¥¨¥¹¥Á¥ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤À¤é¤±¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¹çÎ®¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¬½¸¤¦¤Ê¤«¡¢¼«Ê¬¤ÎÂ¸ºß¤ò¤Ï¤Ã¤¤ê¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤Áª¼ê¤â¤µ¤¹¤¬¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö»ÅÊý¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¡Ê³«Ëë2»î¹ç¤Ç¡Ë¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤À¤±¤Î³èÌö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÌ¤Ë²¿¤«¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò»Ä¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¥×¥ê¥ó¥È¤Ëµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½êÂ°Àè¤ËÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ø¥æ¡¼¥¹¤Ã¤Æ´Ö°ã¤Ã¤ÆÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡Ù¤È¤¤¤¦À¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×
¡¡¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ËÂ³¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥²¡¼¥à·Á¼°¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ë¤Ê¤ë¤È¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´Ñ¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥á¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¡×¤È°ì½ï¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¡¢°ì¤ÄÇ¯¾å¤Î¾®Ìî¿Æó¤«¤é¤â¡Ö¥¤¥Á¡¢¤³¤ì¡ÊÀèÈ¯¡Ë¤¢¤ë¤¾¡×¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤é¤ì¤Æ³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¤«¤é¤ÏÆÃ¤ËÀâÌÀ¤â¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¥Ï¡¦¥½¥¯¥¸¥å¡¢¥½¡¦¥¸¥ç¥ó¥¦¥©¥ó¤È¤¤¤¦´Ú¹ñÂåÉ½¤Îº¸¥µ¥¤¥É¤Î±ÇÁü¤ò¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¸«¤»¤é¤ì¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂ®¤¤Áª¼ê¤È¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Î¤«¡©¡×¤Èº¤ÏÇ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë¶ÛÄ¥¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ë1¿Í¤ÇºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤Ë²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¡Ø½Å¤¤ÀÕÇ¤¤òÇØÉé¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¡¢»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤¬¥¹¥Ã¤È³Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡¢Áª¤ó¤À¤Î¤Ï²¬ÅÄ¤µ¤ó¤À¤·¤Ê¤Ã¤Æ¡£¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀ°Îó¤·¤¿»þ¤â¡¢»î¹çÁ°¤Ë¹ñ²Î¤òÊ¹¤¤¤¿»þ¤â¡¢ÉÔ°Â¤Ï¤â¤¦°ìÀÚ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡ÉÝµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¥¢¥¤¥¢¥ó¥Ï¡¼¥È¡£¤³¤ì¤â¤Þ¤¿»ÔÀî¤ÎÎÉ¤µ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£´Ú¹ñ¤Î¶¯ÎÏ¤Êº¸¥µ¥¤¥É¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢É¬»à¤Ë¿©¤é¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£J¥ê¡¼¥°¤Ç90Ê¬¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢±«¤¬¶¯¤¯¹ß¤ë¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÀï¤¤È´¤¤¤¿¡£17ºÐ322Æü¤Ç¤ÎAÂåÉ½½é¿Ø¤Ï¡¢º£¤Ê¤ªÇË¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÆüËÜÂåÉ½ºÇÇ¯¾¯½Ð¾ìµÏ¿¡£ÀÅ²¬¤«¤é¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¡¼¸õÊäÀ¸¤ÎÃÂÀ¸¤Ë¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤â¿§¤á¤¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°È¾45Ê¬¤Ç¸òÂåÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¥¥ã¥×¥Æ¥ó°æ¸¶ÀµÌ¦¤ÎÉé½ý¸òÂå¤Ë¤è¤Ã¤Æ»ÔÀî¤Ë¸òÂå¥«¡¼¥É¤ò»È¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£²¬ÅÄ¤Ï¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¹¤Ë¤½¤ÎÊý¿Ë¤ò»öÁ°¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¼Õ¤ê¤ÎÏ¢Íí¤òÆþ¤ì¤¿¤È¤ÎÎ¢ÏÃ¤¬¤¢¤ë¡£
18ºÐ¤ÇWÇÕ¥á¥ó¥Ð¡¼ÍîÁª¤ò·Ð¸³¡ÄÂÎ¤ò½Å¤¯¤·¤¿¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼
¡¡½Õ¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤´¨¤µ¤È±«¤Î±Æ¶Á¤Çµ¢¹ñÄ¾¸å¤ËÉ÷¼Ù¤ò¤Ò¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤¹¤°¤Ë²óÉü¤µ¤»¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î½Ð¾ì¤òÂ³¤±¤¿¡£¤½¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹WÇÕ¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤È¤Ê¤ë25¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤Ï2002Ç¯¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬4Ç¯Áá¤¯¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤«¤ß¤Ë¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤ì¤ë¤³¤È¤òÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¥¹¥¤¥¹¹ç½É¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬»×¤ï¤·¤¯¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤¬¤º¤Ã¤È½Å¤¯´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤âËþÂ¤Ç¤¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤È¤ÏÄø±ó¤¯¡Ö¤³¤Î½ÐÍè¤¸¤ã¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»Ä¤ì¤Ê¤¤¡×¤È³Ð¸ç¤·¤¿¡£°Æ¤ÎÄê¡¢²¬ÅÄ¤«¤éÉô²°¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡¢ÍîÁª¤ÎÄÌÃ£¤ò¼õ¤±¤¿¡£
¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¼õ¤±Æþ¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢²¬ÅÄ¤µ¤ó¤«¤é¤Ï¡Øµ¢¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¡Ê¥µ¥Ý¡¼¥ÈÌò¤Ç¡Ë»Ä¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤ªÁ°¤¬·è¤á¤í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Â¨Åú¤Ç¡Ø»Ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¡£WÇÕ¤òÀï¤¦ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç³Ø¤Ù¤ë¤â¤Î¤ÏÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡×
¡¡Éô²°¤ËÌá¤ë¤È¡¢ÎÞ¤¬¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¿¡£Ê¬¤«¤Ã¤Á¤ã¤¤¤ë¤±¤É¡¢²ù¤·¤¯¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÈÂ²¤Ë¤â»Ä¤ë·èÃÇ¤òÅÅÏÃ¤ÇÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤À¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é³°¤ì¤Æ¤«¤é¡¢¤É¤ó¤É¤óÄ´»Ò¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¿ÈÂÎ¤Î½Å¤ß¤â±³¤Î¤è¤¦¤Ë¾Ã¤¨¤¿¡£¹ÈÇòÀï¤Ç¤â¿¤Ó¤ä¤«¤Ë¥×¥ì¡¼¤¹¤ë»ÔÀî¤¬¤¤¤¿¡£
¡ÖÁª¹Í¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃÙ¤«¤Ã¤¿¤é¤È»×¤Ã¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¡£¤Ç¤â¸å¡¹»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¤â¤·¤½¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â·ë²Ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£¡ÊÁª¹Í¤Î¡Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤Ã¤Æ¤½¤ì¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿½Ö´Ö¤Ë¿ÈÂÎ¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤Îº¢¤Î¼«Ê¬¤Ç¤Ï¾è¤ê±Û¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡18ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¾¯Ç¯¤¬¡¢ÇØÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£Èà¤Ï¤Ä¤Ö¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯»õ¤ò¿©¤¤¤·¤Ð¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤â·×¤êÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢ÆÀÆñ¤¤·Ð¸³¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡ÊÊ¸Ãæ·É¾ÎÎ¬¡¿Âè3²ó¤ËÂ³¤¯¡Ë
¢£»ÔÀîÂçÍ´ / Daisuke Ichikawa
¡¡1980Ç¯5·î14ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÅ²¬¸©½Ð¿È¡£À¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¥æ¡¼¥¹½êÂ°»þ¤Î1998Ç¯3·î¤Ë17ºÐ¤ÇJ¥ê¡¼¥°¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢1999Ç¯¤ÎJ1¥ê¡¼¥°2nd¥¹¥Æ¡¼¥¸Í¥¾¡¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×1999-2000Í¥¾¡¤Ë¹×¸¥¡£2010Ç¯¤ÎÂàÃÄ¤Þ¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤ò»Ù¤¨Â³¤±¤¿¡£ÆüËÜÂåÉ½¤Ë¤Ï1998Ç¯¤ËÎòÂåºÇÇ¯¾¯¤Î17ºÐ322Æü¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£2002Ç¯¤ÎÆü´ÚWÇÕ¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¡¢¥°¥ë¡¼¥×¥ê¡¼¥°Âè3Àï¤Î¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢Àï¤Ç¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£2016Ç¯¤Î°úÂà¸å¤Ï»ØÆ³¼Ô¤ËÅ¾¿È¤·¡¢25Ç¯¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Î¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥ó¥³¡¼¥Á¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÆóµÜ¼÷Ï¯ / Toshio Ninomiya¡Ë