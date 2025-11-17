『シナントロープ』第7話 “都成”水上恒司、かつて追いかけられた強面の男の正体を知る
水上恒司が主演し、山田杏奈がヒロインを演じるドラマプレミア23『シナントロープ』（テレビ東京系）の第7話が17日の今夜23時12分より放送される。
【写真】ピストルを手にする折田（染谷将太）
本作は、街の小さなバーガーショップ「シナントロープ」を舞台に、複雑に絡み合う人間模様の中で謎が謎を呼ぶ男女8人の青春群像ミステリー。アニメ『オッドタクシー』の脚本で知られる此元和津也が原作・脚本としてオリジナルストーリーを書き下ろし、山岸聖太が監督を務める。
■第7話あらすじ
夜、一人歩く都成（水上）は、以前追い掛けられた強面の男（松角洋平）と遭遇。彼の正体は警察で、ある男を追っているらしい。
一方、水町（山田）は里見（影山優佳）のマンションに泊まっていた。脳裏によみがえるのは、5歳の頃に監禁されていた忌まわしい記憶だった。
同じ頃、山小屋では痛めつけられたカシュー（中山求一郎）を前に、折田（染谷将太）と睦美（森田想）が龍二（遠藤雄弥）からシマセゲラに関わる報告を受けていた。
ドラマプレミア23『シナントロープ』第7話はテレビ東京にて17日23時12分より放送。
