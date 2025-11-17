【経済ニュースの核心】

関税15%の実施見通せず…国内自動車メーカーの減益拡大続く

経営再建中の日産自動車は6日、グローバル本社ビル（横浜市）を970億円で台湾系の大手自動車部品メーカー、敏実集団（ミンスグループ）が出資するSPC（特別目的会社）に売却すると発表した。

「20年間のセール・アンド・リースバック契約で、引き続き本社として活用し、業務に支障を来すことはない」（日産）としている。得られる資金は「デジタル化や人工知能（AI）導入などの投資に充てる」（日産・エスピノーサ社長）という。

SPCは、米投資ファンドKKR傘下のKJRマネジメント（KJRM）とみずほ不動産投資顧問が組成した私募ファンドで、日産が実施した入札で最も高い金額で応札していた。

日産は、「門構えを見直す」（エスピノーサ氏）をスローガンに、2万人規模の人員削減や世界17工場を10工場に統合するなど、大胆な構造改革を進めている。だが、今期（2026年3月期）の営業損益は2750億円の赤字に転落する見通し。本社売却は窮余の一策であることに変わりはない。

一方、SPCを介して日産本社ビルを事実上、買い取った敏実集団とは、どんな会社なのか。2025年11月現在、アメリカ、メキシコ、フランス、ドイツ、セルビア、タイ、中国、そして日本など世界14カ国に77の工場と事業所、5つの研究開発センターを持ち、2万3000人以上の従業員を抱える自動車外装部品および車体構造部品の世界的なサプライヤーだ。

顧客には、トヨタ、BMW、フォルクスワーゲン、フォード、GM、ロールスロイスなど、世界の大手自動車メーカーが並ぶ。日産もその一社だ。

フランス北部の車載電池関連産業の集積地「バッテリーバレー」では、日産と資本提携関係にある仏ルノーと23年に合弁で建設したバッテリーケースの生産ライン2本が稼働している。

■1992年発足

グループの発足は1992年。台湾生まれ、カナダ籍の秦栄華氏が「寧波ミンフ機械有限会社」を設立したのが始まりだ。秦氏は台湾で自動車部品事業を学び、市場の成長性に着目して中国で創業した。グループの母体企業はケイマン諸島で登記され、05年に香港証取に上場している。「設立以来、ミンスはアルミを使ったモノづくりを強みとしてきた。現在でも、アルミを用いた外装部品の売り上げは、グループ全体の約半分を占める主力事業になっている」（市場関係者）という。

2000年代に入って大手自動車メーカーで電気自動車（EV）の開発が進むと、他サプライヤーに先駆けて、EV部品の研究開発に乗り出した。現在では世界で95車種ほどのEV用バッテリーケースを供給し、世界トップクラスのシェアを誇っている。

経営陣は多国籍で、2007年に設立された日本法人の4代目社長は山田智之氏。「業績は増加傾向で、24年12月期の売上高は約38億円。従業員は今年5月で約50人を数える」（大手信用情報機関）とされる。ミンスは、30年までにグループ全体で年間売上高80億ドル達成を目指している。

日産は本社売却で26年3月期に739億円の特別利益を計上する一方、最終利益の見通しの公表は見送った。苦しい台所事情は依然として続く。「日産本社の買収は、ミンスにとって取引先である日産との関係強化とともに、日本での知名度向上に格好の案件だった」（メガバンク幹部）といえそうだ。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）