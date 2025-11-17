【マネーの教科書】#97

証券や銀行で続々と提供スタート AI資産運用の中身

AIバブルは間もなく弾けるのではないか──。そんな心配をしている人も多いだろう。

相場の上昇を牽引してきたAI株が暴落すれば、株式市場全体にも少なからず影響を及ぼすはず。NISAをきっかけに投資を始めた人の中には、保有株式や投資信託をいったん売却した方がいいのではないか。そう考える人もいるはずだ。

先行きは誰にもわからないため、それも一つの方法だが、長期視点での判断も忘れないようにしたい。

身の回りを見ると、毎日のようにモノの価格が上昇し、生活は苦しくなっている。物価変動の影響を除いた実質賃金は9カ月連続でマイナスが続いている。この状況に多少なりとも対抗できるのがインフレに強い資産への投資だ。その点で、株式や不動産はインフレに強いといわれる。

不動産への投資はまとまった資金や専門知識が必要であるため簡単ではないが、株式への投資は誰にでも手軽にできる。

問題は「本当にインフレに強いか」だが、長期で見れば、インフレを上回るリターンが得られてきたのは事実だ。

三菱UFJ信託銀行のリポート「インフレ経済と株式投資」（2023年1月号）によると、過去のデータでは、物価上昇率が加速する局面では株式投資のリターンが悪化しているものの、長期的視点に立つと、インフレを上回るリターンが得られているという。

実際に1960年から2021年のTOPIX（東証株価指数）の配当込み投資リターンは年7.3％だった。消費者物価上昇率の同2.8％を大きく上回っている。米国株も同様だ。1960年以降のS＆Pのリターンは年10.5％だが、消費者物価上昇率は同3.7％だった。

暴落を恐れて株式や投資信託をすべて売却してしまうと、物価高によって、資産が目減りしかねない。長期で運用できる資金は、インデックスに連動する商品などで投資を続けた方がいいのではないか。

たとえば、前述のように配当込みのTOPIXでリターンを狙うなら「NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信」などがある。2001年7月の設定以来のリターンは約320％となっている。

日々の相場変動に一喜一憂せず、長期投資を続けるのが正解かもしれない。

（ジャーナリスト・向山勇）