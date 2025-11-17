芸能事務所のレプロエンタテインメントが、役者特化型のオーディション「レプロエンタテインメント 第３回 主役オーディション」を開催する。

今回のキーメッセージは「やってきたことが、ぜんぶ、君の武器になる」。演技経験は不問で、今まで何かに打ち込んできており、選考過程を通して本気で「主役」を目指せる人材を募集する。

募集条件は１２歳（中学１年生）から２５歳で、性別や居住地は問わない。オーディションではワークショップ型選考を取り入れ、参加者の魅力を講師が演技指導で引き出す少数精鋭のスタイル。合格後には「１年間役者育成カリキュラム」が用意され、合格者それぞれにサポートチームがつく。募集期間は１１月１７日から来年１月８日まで。

第１回主役オーディション合格の俳優・黒崎煌代と女優・倉沢杏菜は、それぞれＮＨＫ連続テレビ小説「ブギウギ」と来年度ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」のメインキャストに抜てき。また、俳優の酒井大成はスーパー戦隊シリーズ「王様戦隊キングオージャー」で主演している。

オーディションのコンセプトムービーとキービジュアルには、現役高校生女優の池端杏慈（あんじ）と、第２回主役オーディションに合格した伊藤絃（げん）が出演する。池端は今年、結婚情報誌「ゼクシィ」の１５代目ＣＭガールと、日本テレビ系で中継される「第１０４回全国高校サッカー選手権大会」の２１代目応援マネジャーに就任。伊藤も複数作品への出演が決まっている。２人とも演技未経験ながら、役者育成カリキュラムを通じて大きな一歩を踏み出している。

◆池端杏慈コメント

「オーディションって本当に緊張すると思います。私もまだまだ慣れません。心臓が喉から出てきそうなくらい緊張します。でも、みなさんがこれまでやってきたことはきっと全部自分の力になってると思います。新しい自分に出会うような気持ちでこのオーディションを受けてほしいです！たくさん深呼吸をして、自分を信じて、リラックスして楽しんできてください！」

◆伊藤絃コメント

「主役オーディションに合格してから、今までの生活から一変しました。お芝居について沢山（たくさん）考え、多くの作品を観て、レッスンで様々なことを学び、少しずつ成長してきました。蓄えてきたものをしっかりと作品で出せる様、これからもひたむきに向き合っていこうと思います。主役オーディションを受ける方は自分を飾らず、芝居に対する熱量を見せられれば誰にでもチャンスがあるオーディションだと思います。経験がある、ないは関係ないです。自分を曝（さら）け出して頑張ってください！。