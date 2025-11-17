ホリプロ×週プレ『ニューヒロインPROJECT』ファイナリスト7人決定 最新『週プレ』でグラビアも【個別写真＆詳細プロフィールあり】
大手芸能事務所・ホリプロと『週刊プレイボーイ』（集英社）がタッグを組み、次世代のニューヒロインを発掘する新たなオーディション企画『ホリプロ×週刊プレイボーイ ニューヒロインPROJECT グラビアを超えて、その先へ』。今年6月の発表から約半年を経て、ファイナリスト7人が決定した。
【写真】大胆なポーズも…『ニューヒロインPROJECT』ファイナリストアザーカット＜個別写真あり＞
名だたる俳優・タレントが数多く所属するホリプロと、来年に創刊60周年を迎える『週プレ』がタッグを組んで実施するニューヒロイン発掘オーディション“ニューヒロインPROJECT”。グランプリ受賞者はホリプロとの専属契約と、『週プレ』の表紙＆巻頭グラビアデビューを確約。6月からエントリーが開始され、書類審査とカメラテストを経て、ピッカピカの原石から、セカンドチャンスにかける芸能経験者まで7人のファイナリストを選出した。最終審査は2025年11月17日よりスタート。一体誰がグランプリに選ばれるのか。グランプリは2026年3月頃を予定。
なお、DL数も審査対象となるファイナリスト7人の撮り下ろしデジタル写真集は11月17日〜12月14日午後11時59分まで『週プレ グラジャパ！』にて限定発売予定。
また、11月17日発売の『週刊プレイボーイ』48＆49号（集英社）のグラビアにも登場している。
■ファイナリストプロフィール
◆小嶌こゆき
2007年1月30日生まれ、岐阜県出身。T164・B83・W53・H92センチ。血液型＝O型 趣味＝スポーツ観戦、マンガ鑑賞（『週刊少年ジャンプ』愛読歴14年） 特技＝勉強ノート研究、運動偏差値東大レベル
◆城間菜々美
2006年2月13日生まれ、沖縄県出身。T153・B85・W58・H83センチ。血液型＝B型 趣味＝ゾンビを見ること、編み物 特技＝犬の鳴きマネ、犬のしつけ
◆清埜きり
2008年3月19日生まれ、愛媛県出身。T168・B97・W65・H92センチ。血液型＝A型 趣味＝料理 特技＝相撲、ミュージカル、フラフープ
◆神凪りこ
2005年9月25日生まれ、埼玉県出身。T170・B87・W56・H85センチ。血液型＝A型 趣味＝一眼レフカメラ、ひとり旅 特技＝サッカー、フットサル
◆早坂ふわり
2007年2月8日生まれ、京都府出身。T165センチ・B88・W56・H89センチ。血液型＝B型 趣味＝アニメ鑑賞（自宅に漫画1000冊以上！）特技＝空手（黒帯）
◆遥奈
2002年3月20日生まれ、愛知県出身。T164センチ・B87・W56・H84センチ。血液型＝O型 趣味＝映画＆音楽鑑賞、読書、散歩 特技＝書道、手話
◆美莉
1996年10月14日生まれ、埼玉県出身。T162・B84・W60・H91センチ。血液型＝B型 趣味＝ゴルフ、旅行
