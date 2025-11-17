KLP48¤é»²²Ã¤Î¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢²»³Ú¡õ¥×¥í¥ì¥¹Í»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈÂçÀ¹¶·¡Ö¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤¿¤¤¡×´Ø·¸¼Ô°ÕÍß
¡Ú¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡á¾¾Èø¹¬Ç·²ð¡ÛAKB48¤Î³¤³°»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡¢KLP48¤¬15Æü¡¢DDT¥×¥í¥ì¥¹¤é¤È¶¨ÎÏ¤·¤¿²»³Ú¡õ¥×¥í¥ì¥¹Í»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGOOD LIFE presents LOVE¡õPEACE¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤ò¸ò¸ß¤Ë¹Ô¤¦»Â¿·¤Ê±é½Ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¡¢½ªÈ×¤Ç¤ÏKLP48¤¬NGT48¤È¶¦¤ËAKB48¤Î¡Ö²ñ¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¡×¡¢ºÇ¸å¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Ìð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¤·¤ÆÂåÉ½¶Ê¡ÖLOVE¥Þ¥·¡¼¥ó¡×¤ò½Ð±é¼ÔÁ´°÷¤ÇÈäÏª¤¹¤ë°ÛÎã¤Î¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç²ñ¾ì¤òÊ¨¤«¤»¤¿¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥×¥í¥ì¥¹Æ°²èÍÎÁÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡×¤Ç¸åÆüÇÛ¿®¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¶¹¿´¾É¤ÇÌó1Ç¯3¥«·î¤ÎµÙ¶È¤«¤éº£·îÉüµ¢¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎDDT¥×¥í¥ì¥¹ÀßÎ©¼Ô¡¦üâÌÚ»°»ÍÏº»á¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¥·¥ê¡¼¥º²½¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸µ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÀî¾¾¿¿°ìÏ¯»á¤â¡ÖÍèÇ¯¤ÏÂ¾¤Î¹ñ¤â´Þ¤á¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡£·ÑÂ³³«ºÅ¤Ø°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
º£²ó¥²¥¹¥È¤Î¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£Ìð¸ý¿¿Î¤¡Ê42¡Ë¤â¡Ö¸«¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊýÁý¤¨¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀä»¿¤·¡Ö¼¡¤Ï¡ÊOG¤Î¡Ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Þ¤¿Íè¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¤ß¤»¤¿¡£