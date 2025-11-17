¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ê¤é¤Ð°ìÅÙ¤ÏÌ´¸«¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥»¥ì¥½¥ó¤ÎÉñÂæ photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¾­Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤¿20ºÐ¤Î¼ã¤­¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¡£

±Ñ¡ØDAILY STAR¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤Î¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥Ô¥¢¥¦¥¤½£¥¢¥¦¥È¥¹¡£²áµî¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¡¦¥»¥ê¥¨A¤Ë¤â»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃÏ¸µ¥¯¥é¥Ö¡¢¥Ô¥¢¥¦¥¤¡¦¥¨¥¹¥Ý¥ë¥Æ¡¦¥¯¥é¥Ö¤ÎU-20¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¡¦¥¤¥é¥Î¤µ¤ó¤Ï¤½¤ÎÆü¡¢Éã¿Æ¤ÎÃÂÀ¸Æü¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤«¤éµ¢Âð¤¹¤ëÅÓÃæ¤À¤Ã¤¿¡£ÁáÄ«¤Ë¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢Æ»Ï©¤ò²£ÀÚ¤ëµí¤Ë¾×ÆÍ¡£¾×·â¤Ç¥Ð¥¤¥¯¤«¤éÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥Î¤µ¤ó¤ÏÃÏÌÌ¤Ë·ã¤·¤¯Ã¡¤­¤Ä¤±¤é¤ì¡¢¤½¤Î¾ì¤ÇÂ©¤ò°ú¤­¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤·¤Æ¤½¤Î¸å¡¢·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤ÎÄ´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¾å¤Ç¾×·â¤Î»ö¼Â¤¬È½ÌÀ¤¹¤ë¡£µí¤Î»ô¤¤¼ç¤¬Èà¤Î½ÇÉã¤È½ÇÊì¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ÎÆü¡¢µí¤¿¤Á¤Ï°Ï¤¤¤«¤éÃ¦Áö¤·¤Æ¤¤¤¿ÌÏÍÍ¡£°ÊÁ°¤Ë¤âÃ¦Áö¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢»ô¤¤¼ç¤Î½ÇÉã¤È½ÇÊì¤Ï¡Ö²á¼ºÃ×»àºá¡×¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£¤¿¤À°ìÊý¤Ç¡¢·Ù»¡¤Ï¥¤¥é¥Î¤µ¤ó¤¬»ö¸ÎÅö»þ¤Ë¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢±¿Å¾ÌÈµö¤â»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

²áµî¤Ë¥¢¥¦¥È¥¹¤È¥Õ¥ë¥ß¥Í¥ó¥»PI¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢2024Ç¯¤È2025Ç¯¤Ë¤Ï¥Ô¥¢¥¦¥¤½£Áª¼ê¸¢¤ÎÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¥¤¥é¥Î¤µ¤ó¡£ÃÏ¸µ¤Ç¤ÏºÇ¤âºÍÇ½¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ºÍÇ½¤¢¤Õ¤ì¤ëÁª¼ê¤¬¼ã¤¯¤·¤ÆÌ¿¤ò¼º¤¦Èá¤·¤¤»ö¸Î¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼Æ±ÍÍ¤Ë¥Ô¥Ã¥Á³°¤Ç¤â¤·¤Ã¤«¤ê¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éºÇ°­¤Î»öÂÖ¤À¤±¤ÏËÉ¤²¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£