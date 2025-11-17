「第４回全日本大学準硬式野球東西対抗日本一決定戦甲子園大会」（報知新聞社後援）が２１日、甲子園で開催される。東日本選抜に北海道地区から小川天士（てんと）投手（道教大釧路３年）、東方李宮（りく）捕手（北星学園大３年）、川本優内野手（北星学園大３年）の３選手と、橋本航汰審判員（札幌大１年）が選出された。

それぞれの思いを胸にあこがれの舞台に立つ。小川は岩手・久慈高で、３年春には東北大会にも進出した右腕。高校１年時に右肘を柱頭骨折し、公式戦初登板は３年春だった。けがをしている間、通院のため運転を続けてくれた親や、声をかけ続けてくれた顧問ら、甲子園での姿を見せたい人がたくさんいる。「自分らしく気持ちを前面に出して、全力で楽しみたい」と恩返しの投球を誓った。

東方は強打が売りの捕手。今秋のリーグ戦では打率５割６分３厘をマークした。北星学園大付では、高３の６月に右膝後十字靱帯（じんたい）断裂の大けが。高校最後の夏はプレーできなかった。「両親や指導者、たくさんの人に恩返しというか、自分の野球人生を遺憾なく甲子園で発揮したい」と意気込む。

酪農学園大とわの森三愛出身の川本は、１６９センチと小柄ながら左打席から広角に長打を飛ばす一塁手。レッドソックス・吉田正尚タイプの強打者だ。今年２月、ずっと応援してくれていた父親が感染症で急逝。「本当は見に来てほしかったですけど、そこ（天国）に届くようなプレーをしたい。フルスイングで頑張りたい」と全力プレーで臨む。

違う視点で聖地に立つのは小樽明峰出身の橋本だ。高校野球の指導者を志し、大学では審判との二刀流。遊撃手としてプレーしながら、出場しない試合で２０試合ほど審判を務めた。今大会では三塁塁審を務めることになり「準硬式に入ることは決めていて、甲子園に立つということを目標にしていた。審判として３年生、４年生ぐらいで立てたらいいかなと思っていたけど、こんなに早くかなうとは」。自身も聖地を楽しみながら、精一杯のジャッジで試合を盛り上げていく。

