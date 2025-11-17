◆第５６回明治神宮野球大会▽高校の部準々決勝 英明２―１北照（１６日・神宮）

１３年ぶり５度目出場の北照は英明（四国）に１―２で惜敗した。初戦敗退も、来秋のドラフト候補で最速１４９キロを誇る中谷嘉希（２年）が先発し、４回４安打２奪三振１失点の力投。変化球を武器に秋の全道大会で４試合完投のエース・島田爽介（２年）とタイプが違う右腕の好投は、当確となっている来年のセンバツへ向け大きな収穫となった。

待ち焦がれていたマウンドで、北照の中谷は夢中で右腕を振り続けた。この日、最速１４７キロを計測した直球で、四国の強豪である英明を最少失点に抑えた。「調子はいい方だったけど、最後に点を取られてしまった。緊張はないつもりだったけど力んでしまった」。手応えを感じながらも、満足することはなかった。

全道大会では緩急自在の変化球がさえた島田が全４試合を完投。出番は回ってこなかった。「中谷も調子は良かったので、チャンスがあれば、と思っていた」と上林弘樹監督（４６）。チームを勝利には導けなかったが、大器の潜在能力は見せつけた。

技巧派の島田と直球で押す中谷の「二枚看板」となれば、センバツでの戦いは心強い。この日は２番手で５回１失点のエースは「試合ごとにスタミナがついてきた」。中谷も「全国で通用するレベルまで直球を磨きたい」と両投手ともにさらなる成長へ意欲をみせる。

中谷の目標は、ロッテにドラフト１位指名された、登別市出身の健大高崎・石垣元気（３年）だ。１学年上の同じ道産子は今年の春夏甲子園で史上最速タイの１５５キロを記録し、ＭＡＸは１５８キロ。まだ、大きな隔たりがあるが、「自分はそれを超えられるようにしたい」と宣言。収穫の秋の経験を生かして、来春、花を咲かせる。（甲斐 毅彦）