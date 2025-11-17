静岡県東部地区の公立校野球部によるリーグ戦「Ｌｅａｇｕｅ Ｂ―ＥＡＳＴ（リーグビースト）」が、９月上旬から１１月１５日にかけて行われ、１１校９チームが参加した。４度目の開催となった今年も、全選手が出場機会を得られるようリエントリー制度を導入して各校８試合を戦った。併せて野球振興や地域振興にも取り組んだ。

１５日のリーグ最終日には、午前に伊豆総合―田方農戦が行われ、午後からは、茅葺き屋根（かやぶきやね）に使用する茅の束を作る作業を、「御殿場の茅を守る会」の指導の下で体験した。さらに商業施設での募金活動や、少年野球チームとの野球教室も実施。伊豆総合の野月隆誠選手（２年）は「御殿場に茅文化があると初めて知りました。野球教室などで、教えることでありがとうと言われるのはうれしい。試合では他校の徹底事項などを知ることができて勉強になりました」と振り返った。

「２０４０年までに県東部公立校が甲子園出場」を目標に掲げる中、選手が輝ける場づくりが行われていた。（伊藤 明日香）

◆参加校 伊豆伊東、伊豆総合、御殿場、下田、田方農、沼津工、三島北、吉原、熱海・沼津城北・沼津高専は連合チームで出場。