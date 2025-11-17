¡ÚÁ´¹ÎÄê¤Î»Ò°é¤Æ¡Û¡Ö¥À¥á¤Ê»Ò¡×¤ÎÃ»½ê¤¬Ä¹½ê¤ËÊÑ¤ï¤ë¡È¿Æ¤Î»ëÅÀ¡É10Áª
»Ò¤É¤â¤¬¾¯¤·Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¿Æ¤ÎÇº¤ß¤äÉÔ°Â¤Ï¿Ô¤¤Þ¤»¤ó¡£º£Æü¤â¥¤¥ä¤Ê¼¸¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¡¢Íî¤Á¹þ¤à¤³¤È¤â¡Ä¡Ä¡£¤¤ì¤¤¤´¤È¤Ç¤Ï¿Ê¤Þ¤Ê¤¤»Ò°é¤Æ¤Ç¤¦¤Þ¤¯Î©¤Á²ó¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢23Ç¯´Ö¤Î¾®³Ø¹»¶µ»Õ·Ð¸³¤ò´Þ¤à40Ç¯Ä¶¤Î¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ë¶µ°éÉ¾ÏÀ²È¡¦¿ÆÎÏ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Î¿ÆÌîÃÒ²ÄÅù¡§Ãø¡Ø¤º¤ë¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤½¤ÎÊÝ¸î¼Ô¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡Ö¿Æ¤¬¥é¥¯¡õ»Ò¤É¤â¤¬¿¤Ó¤ë¡×°ìÀÐÆóÄ»¤Î¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤¦¤Á¤Î»Ò¤ÏËÜÅö¤Ë¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤¡£²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤À¡£¼ê¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Ë¤¯¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Æ¸æ¤µ¤ó¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£
²¿ÅÙ¸À¤Ã¤Æ¤âÊ¹¤«¤Ê¤¤¡£ÊÒ¤Å¤±¤·¤Ê¤¤¡£¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¡£¤Ø¤ê¤¯¤Ä¤Ç¸ýÅú¤¨¤¹¤ë¡£Ë°¤¤Ã¤Ý¤¯¤ÆÂ³¤«¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡£»ä¤Ï¡¢¾®³Ø¹»¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦ÏÃ¤ò»³¤Û¤ÉÊ¹¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¿Æ¸æ¤µ¤ó¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¥À¥á¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤Ï¤¬¤ó¤Ð¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¿¤Ó¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿´Íý³Ø¤Ç¤¤¤¦¥´¡¼¥ì¥à¸ú²Ì¤¬Æ¯¤¯¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¤½¤ÎµÕ¤¬¥Ô¥°¥Þ¥ê¥ª¥ó¸ú²Ì¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ï¹ÎÄêÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È´¶¤¸¤ë¤È¡¢¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢»Ò°é¤ÆÃæ¤Î¿Æ¤Ï¤ï¤¬»Ò¤ËÂÐ¤·¤ÆÅØ¤á¤Æ¹ÎÄêÅª¤Ê¸«Êý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤Ï¤Õ¤¶¤±¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Çº¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤¿¤é¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤ë¤È¤½¤ì¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¯¤Æ¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¡¢¤ª¤â¤·¤í¤¬¤ë¤Î¤¬¾å¼ê¡¢À¹¤ê¾å¤²¾å¼ê¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬¤¢¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤¢¤ë¤Èµ¤¤Å¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦»Ò¤Ï¡¢¾Íè¿¦¾ì¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼Åª¤Ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ã»½ê¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤â¸«Êý¤òÊÑ¤¨¤ì¤ÐÄ¹½ê¤Ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼êË¡¤ò¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í¤Ï¤¤¤Ä¤â¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿°ìÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¡ÊÏÈÁÈ¡Ë¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤òµ¿¤¦¤³¤È¤â¤Ê¤¯ÀäÂÐÅª¤Ê¤â¤Î¤À¤È¿®¤¸ÀÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥Õ¥ì¡¼¥à¤ò¾¯¤·ÊÑ¤¨¤Æ¸«Ä¾¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ç¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡Ê±Ñ¸ì¤Î¡ÈRe¡É¤Ë¤ÏºÆÅÙ¤ä¤êÄ¾¤¹¡¦È¿ÂÐ¤Ê¤É¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ë¡£
»Ò¤É¤â¤ÎÃ»½ê¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤³¤Ç½ª¤ï¤é¤º¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤³¤ì¤ÏÄ¹½ê¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÌÜ¤Ç¹ÎÄêÅª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Â¾¤Ë¤â¥ê¥Õ¥ì¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¶ñÂÎÎã¤òµó¤²¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
➀¿Æ¤Î»×¤¤ÄÌ¤ê¤Ë¤¤¤«¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢¼çÂÎÀ¤¬¤¢¤ê¼«Ê¬¼´¤ÇÀ¸¤¤é¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£
¢ÃÇ¼ÎÎ¥¤äÀ°ÍýÀ°ÆÜ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢Êª¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¦¾ð¤Ë¸ü¤¤¡¦¼«Ê¬¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤òÍ¥Àè¤Ç¤¤ë¤Ê¤É¤ÎÄ¹½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
➂ÉÔÅÐ¹»¤Î»Ò¤Ï¡¢·ù¤Ê¤³¤È¤Ï·ù¤È¼çÄ¥¤Ç¤¤Æ¼«Ê¬¤ò¼é¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£
¤¤Ø¤ê¤¯¤Ä¤ò¸À¤¦»Ò¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª»×¹ÍÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¤¤¤¿¤º¤é¤Ê»Ò¤Ï¡¢¹ÔÆ°ÎÏ¤¬¤¢¤ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤¬ËÉÙ¤Ç¤¹¡£
¦Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¤»Ò¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç³èÆ°Åª¤Ê»Ò¤Ç¤¹¡£
§Ë°¤¤Ã¤Ý¤¤»Ò¤Ï¡¢¹¥´ñ¿´²¢À¹¤Ç¤ä¤ëµ¤Ëþ¡¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¨Ê¸¶ç¤ä¶òÃÔ¤¬Â¿¤¤»Ò¤Ï¡¢°ì¿Í¤ÇÊú¤¨¹þ¤Þ¤Ê¤¤À³Ê¤Ç¤¹¡£
©¥Þ¥¤¥Ê¥¹»×¹Í¤Ç¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê»Ò¤Ï¡¢¿µ½Å¤ÇÆþÇ°¤«¤Ä·×²èÅª¤ÇÅØÎÏ²È¤Ç¤¹¡£
ªÍ·¤Ó¤ËÌ´Ãæ¤Ç½ÉÂê¤¬Å¬Åö¤Ê»Ò¤Ï¡¢¼«Ê¬¼´¤Ç¼çÂÎÅª¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤ì¤ë»Ò¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿Æ¤¬»Ò¤É¤â¤ò¹ÎÄêÅª¤Ë¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ÏÉ¬¤º»Ò¤É¤â¤ËÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤¹¤ë¤È»Ò¤É¤â¤Ï¥°¥ó¥°¥ó¿¤Ó¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£Æ±»þ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤Î¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤â¾å¤¬¤ê¿Æ¤Ø¤Î¿®Íê´¶¤â¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ËÜ¹Æ¤Ï¡Ø¤º¤ë¤¤»Ò°é¤Æ¡Ù¡Ê¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¡¦¿ÆÌîÃÒ²ÄÅù¤¬»Ò¤É¤â¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ËÅÁ¤¨¤¿¤¤½ñ¤¤ª¤í¤·¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
