障害者就労の支援金過大受給疑い、３事業所で市給付金総額の４割受給…昨年度急増し計５０億円に

大阪市内の三つの「就労継続支援Ａ型事業所」が障害者就労支援の加算金を過大に受給したとされる疑惑で、２０２４年度に３事業所が受け取った加算金を含む給付金は計約５０億円で、市内のＡ型事業所への支給総額の約４割を占めていたことが、複数の関係者への取材でわかった。

２３年度（計約２０億円）の約２・５倍に急増し、市の財政を圧迫していた。

３事業所は福祉関連会社「絆ホールディングス」の役員が理事を務めるＮＰＯ法人が運営する「リアン内本町」と、子会社が運営する「レーヴ」、「リベラーラ」。

加算金は、Ａ型事業所の利用者が企業へ一般就労し、半年以上勤続した「就労定着者」の前年度の人数が算定のベースとなる。この人数が増えるほど加算金も増額される。

市や関係者によると、３事業所が２４年度に申請した就労定着者は計６１６人で、２３年度（計２９８人）の約２倍に急増していた。

３事業所は利用者を半年間、各事業所の運営側のスタッフとして雇用。就労定着者としてカウントした後、再び利用者に戻すことを繰り返し、多くの就労定着者を計上して多額の加算金を受け取っていたとみられる。

加算金を含む給付金は、基礎自治体がいったん支払った後、国と都道府県が４分の３を負担する。

市は２４年度、市内に約３００あるＡ型事業所に対する給付金の支給総額が当初予算を上回る見通しとなったことから、３０億円の補正予算を組み、２５年３月に市議会で可決された。

最終的な支給総額は前年度比３７億円増の約１３６億円で、３事業所の受給額は計約５０億円と約４割に上る。このうち約９割が加算金だったという。

３事業所への加算金は、それぞれ２１〜２３年頃から増えており、給付が膨大なことから、市は制度を所管する厚生労働省に報告。厚労省は２４年４月にルールを改正し、同じ就労定着者を３年間はカウントできないようにした。しかし３事業所は、「３年ルール」は改正前の加算歴には遡って適用されないなどとして、２４年度以降も同様の申請を継続していた。

市によると、市が２４年４月に３事業所から申請を受けた時点では、「３年ルール」に抵触する就労定着者の具体的な人数はわかっていなかったという。後に多額の過大受給の疑いが判明したことから、市は厚労省に報告して対応を検討。翌２５年度も同様の申請が続いたため、８月に監査を始めた。

市は「３年ルール」を適用すると、３事業所が２４、２５年度で計２０億円以上を過大に受給した疑いがあるとみて調べている。

絆ホールディングスはこれまで、読売新聞の取材に「現在、関係行政機関からの指導を踏まえて確認や調整を行っている事項があるため、個別の事案等について詳細に答えることは控える。今後伝えられる状況となった際には、改めて適切に説明する」とのコメントを出している。