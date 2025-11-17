「『なぜ、そう思うの？』は、絶対にNGです」

「なぜなぜ分析」をはじめに「なぜ？」という問いは“論理的に考える”ための「良い質問」だと考えられている。しかし実は「なぜ？」「どうして？」は、致命的な「解釈のズレ」を生み、噛み合わない会話＝「空中戦」を作り出してしまう元凶、「最悪の質問」なのだ。

「事実と解釈の違い。これに気づけていない人は、まだ確実に“曇りガラス”の中にいます」――。話題の新刊『「良い質問」を40年磨き続けた対話のプロがたどり着いた「なぜ」と聞かない質問術』では、世界・国内の各地で実践・観察を積み重ねてきた著者による「賢い質問の方法」＝事実質問術を紹介している。本書に掲載された衝撃の新事実の中から、今回は「 ありがちなNG質問 」について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・榛村光哲）

詰問型の「なぜ」で責める人

ちょっとした会話のつもりが、なぜか相手の表情が曇る。そんな経験はありませんか。

本人はまったく悪気がなく、むしろ「ちゃんと話そう」と思っている。

でも、なぜか空気が重くなる。その原因は、たった一言にあります。

たとえば、次のような日常会話を思い浮かべてください。

・「なんで昨日来なかったの？」

・「なんで連絡くれなかったの？」

・「なんでそんな言い方するの？」

こうした“詰問型のなぜ”は、表面的には会話でも、実際には相手を責めているだけです。

「できなかった理由」を聞いても、何も生まれない

本人は「理由を知りたい」と思っているだけかもしれません。

けれども聞かれた側は、「自分が悪いことをしたのかもしれない」と感じてしまい、反射的に言い訳モードに入ります。もう信頼関係どころではなくなるのです。

人がミスをしたり、予定通りに動けなかったりするのは、いつも怠慢とは限りません。体調、タイミング、想定外の事情など、さまざまな要因があります。

そこに・「なんでできないの？」と投げかければ、相手は責められていると感じ、心を閉ざします。

詰問された側が出すのは、「すみません」「次は気をつけます」といった防衛の言葉ばかりです。

頭のいい人は「事実」を聞く

「なぜ？」は、聞き方ひとつで攻撃にもなる言葉です。相手のミスを責めるより、まず「事実質問」で何が起きたのかを確認するのです。

それだけで、相手は安心して話せます。相手を追い詰めても、かえって真実は遠ざかります。「詰問しない聞き方」を身につけていきましょう。

