「ずっと考えている」はどう英語に訳す？ 【北村一真　月曜日の「英借文」】#23

北村一真さんによる英作文トレーニング！ #23

英語学習者から大きな支持を得ている英語学者、北村一真さん。英文読解についての著作の多い北村さんですが、自身の英語力の基礎は、英作文によってつくられたと言います。



真の英会話力を効率的に身につけるには、「英借文」というコンセプトで英作文のトレーニングをするのがいちばん。数々の英語学習者を「上級」に導いてきた北村一真さんの指導で、毎週英借文のトレーニングをしてみましょう！





「英借文」のコンセプトについては第0回をお読みください。

トレーニング開始！

まずは【例題】の和文英訳問題に独力で挑戦してみて下さい。この時点では瞬時に訳す必要はなく、少し時間をかけても大丈夫です。ひとまず英文ができたら、[解答・解説]に進んで、ポイントとなる表現を確認しましょう。解説を一通り理解したら、【練習問題】に取り組んでみましょう。

【例題】以下の和文を英語に訳しましょう。



彼女に誕生日に何をプレゼントしたらいいかずっと考えている。



［解答・解説］



I’ve been trying to figure out what to get her for her birthday.



「ずっと考えている」はもちろん、have been thinking aboutでも表現することができますが、この場合、漠然とそれについて考えているという感じで、具体的にベストな答えを出そうとしてあれこれ思案しているというニュアンス（もう少し硬い言葉で言うと「模索している」というニュアンス）までは伝わりません。あーでもないこーでもないと手探りでいろいろと考えているという雰囲気まで伝えるなら、be trying to figure outという表現を使うことをお勧めします。今年公開され大ヒットを博しているハリウッド映画『スーパーマン』では怪獣と戦うシーンがありますが、怪獣を生け捕りにしたいと考えるスーパーマンが口にするセリフに次のようなものがあります（下のURLでその部分を確認できます）。



I’ve been trying to figure out a way to get it out of here alive. (itは「怪獣」を指します)

「どうやったらあいつを生かしたままここから運び出せるか、（ずっと）考えている」





参照：https://www.youtube.com/watch?v=fSlFLNktqvI&t=238s

なんとか怪獣を生け捕りにできないかと苦心している様子が伝わってきますね。なお、この悩みながら答えを見つけようとするというニュアンスを逆手にとって、be still trying to figure out…という形を使うことで「まだ答えが見つからないでいる、まだ分からないでいる」という意味も表現することができます。

【練習問題】



彼女が何を言いたかったのか、まだ分からないでいる。

[解答]



I’m still trying to figure out what she wanted to say.



ポイント：「まだ分からない」なので、be still trying to figure outのパターンを用います。これを使うことで、haven’t understood…yet「まだ理解していない」にはない、今も悩みながら考えているが答えが出ないというニュアンスが生まれ、話者にとってその問いが重要であり、頭の中で今も引っかかっていることが伝わりやすくなります。

この1週間、【例題】【練習問題】の日本語を見て瞬時に英語に訳せるまで練習してみましょう。

プロフィール

北村一真（きたむら・かずま）

1982年生れ。2010年慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得満期退学。学部生、大学院生時代に関西の大学受験塾、隆盛ゼミナールで難関大学受験対策の英語講座を担当。滋賀大学、順天堂大学の非常勤講師を経て、09年杏林大学外国語学部助教、15年より同大学准教授。著書『英文解体新書』『英文解体新書２』（ともに研究社）、『英語の読み方』『英語の読み方 リスニング篇』（ともに中公新書）、『英文読解を極める』(NHK出版新書)、『文法知識と読解力を高める上級英文解釈クイズ60』（左右社）。共著『上級英単語 LOGOPHILIA』（アスク）など。

ヘッダーデザイン：明石すみれ