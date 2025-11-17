北朝鮮生まれ・韓国在住の脱北女優が日本へ！秋の大阪を大胆ミニスカで闊歩「私は“オオサカ体質”」【PHOTO】

北朝鮮で生まれ現在は韓国に在住する脱北女優カン・ナラが、日本旅行中の近況を公開して話題だ。

カン・ナラは最近、自身のインスタグラムを更新。

「冬の大阪はとても暖かくて良いですね？私は大阪の体質みたいです」とキャプションに綴り、日本の大阪を訪れた際の写真を数枚投稿した。

公開された写真では、ベージュのトップスにブラウンのカーディガンを羽織り、白のミニスカートと同色のスニーカーを合わせたコーディネートのカン・ナラが写っている。別の写真ではフルーツサンドを片手ににこやかな表情を見せたり、街中を散策したりと、大阪を満喫する様子が伝わってくる。

目鼻立ちの整ったビジュアルやスタイルもさることながら、何より目を引くのはスラリと伸びる美脚。寒風の吹く季節でも関係なくミニスカートを履き、堂々とレッグラインをあらわにする姿で、多くのファンを虜にさせていた。

投稿には、「大阪のお姫様」「大阪人として嬉しいです」「綺麗すぎます」などのコメントが寄せられていた。

なお、カン・ナラは1997年7月生まれの28歳。北朝鮮の北東部にある咸鏡北道（ハムギョンブクト）清津市（チョンジンシ）出身で、2014年12月に韓国へ脱北した。

韓国では『いま会いに行きます』『愛情統一南男北女』『モランボンクラブ』など脱北者関連のバラエティ番組に多数出演したほか、ユーチューバーとして登録者数約35万8000人の個人YouTubeチャンネル『ノルセナラTV』を運営。女優として『スウィングキッズ』などの映画、『大峙洞スキャンダル』などのドラマにも出演している。