スズキ新型「ジムニー“5ドア”」受注再開に大反響！ 「アツい！」「納期はどうなる？」と期待と不安の声アリ！ めちゃ便利で人気殺到の本格四駆「新型ノマド」とは！

新型「ジムニーノマド」受注再開に大反響！

スズキは2025年10月27日、受注停止が続いていた新型「ジムニーノマド」について、2026年1月30日より注文受付を再開すると発表しました。

なお、1月30日は、ジムニーノマドが正式発表されてからちょうど1年にあたる節目となります。

「ジムニー ノマド」受注再開へ！

【画像】超カッコいい！ これが5ドアの「ジムニーノマド」です！（30枚以上）

スズキによると、具体的な販売方法などの詳細は再開に合わせて公式ホームページ等で案内される予定ですが、今回の発表にあたり、受注再開に向けて全社体制で準備を進めているとしつつ、既に注文済みのユーザーに対しても一日も早い納車を目指して継続して取り組む姿勢を示しています。

ジムニーノマドは、小型車「ジムニーシエラ」をベースにホイールベースを延長し、シリーズ初となる5ドア化を果たしたモデルです。

後席や荷室の広さがもたらす高い実用性が話題を呼び、2025年1月30日の正式発表直後から注文が殺到。その数は月間販売目標1200台に対し約5万台にも達し、発表からわずか4日後の2月3日には受注停止を余儀なくされるほどの人気ぶりでした。

その後、供給体制を改善するため、同年7月からはインドの工場での生産能力を月間約3300台へ引き上げるなどの対策が講じられています。

車両の特徴としては、全長3890mm×全幅1645mm×全高1725mmというボディサイズを活かし、後席の居住性が大幅に向上したほか、座面クッションに厚みを持たせることで、長距離移動時の快適性にも配慮されました。

インテリアも機能性を継承しつつ、ラゲッジルームには滑りにくいカーペット素材を使用するなど使い勝手をアップしています。

エクステリアは、伝統の5スロットグリルにガンメタリックとクロームの加飾を施して上質感を高める一方、バンパーやフェンダーには無塗装樹脂パーツを採用し、悪路での実用性も兼ね備えました。

走行性能においては、ラダーフレームや3リンクリジッドアクスル式サスペンション、副変速機付パートタイム4WDといった本格的なメカニズムを踏襲しつつ、ホイールベースの延長によって直進安定性や操縦性が高められています。

価格（消費税込）は5速MT車が265万1000円、4速AT車が275万円です。

待望の受注再開というニュースに対し、ネット上では「待っていた人には朗報」「再開はアツい！」といった喜びの声が多く上がっています。

しかし、前回はわずか4日で受注停止となった経緯があるため、「今度は何日もつだろうか」と再びの激しい争奪戦を予想する声や、「注文できたとしても、納車までどれくらい待つことになるのか」と、長引く納期を懸念する書き込みも目立ちました。

また、既にオーダー済みのユーザーからは「再開もいいが、まずは注文した分の納期を教えてほしい」といった切実な意見も寄せられています。

そのほか、「トヨタの『ランドクルーザーFJ』と迷ったが、自分にはノマドが合っている」といったライバル車との比較検討や、「再開に合わせて価格アップや仕様変更があるのではないか」と推測する声も聞かれています。