週末は全国的に穏やかな秋晴れとなりました。秋の空から一転して、きょう17日（月）は冬の天気分布となりそうです。前線を伴う低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進む予想で、北日本を中心に風が強く、荒れた天気となるでしょう。また、低気圧と前線が通過したあとは西高東低・冬型の気圧配置になります。日本海側では雪や雨が降り、山沿いでは雪の量が多くなる予想です。大雪にも注意が必要です。

■きょう17日（月）の全国天気

北海道は朝、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。日中は平地でも雪が降り、ふぶく所がありそうです。東北や北陸も雨や雷雨でしょう。東北北部では、夜は雨が雪に変わりそうです。関東〜九州は日差しが届きますが、傘のマークがない所もにわか雨の可能性がありますので、雨具があると安心です。

■きょう17日（月）の予想最高気温

北海道や東北北部を中心に、きのう16日（日）より低いでしょう。東北南部や東日本・西日本は20℃くらいまで上がる予想ですが、午後は冷たい北風で冷えてきそうです。

■週間予報

18日（火）にかけて、北海道では大雪となる所があるでしょう。東北の平地も雪の所が多くなり、東・西日本の山沿いでも積雪しそうです。また、18日（火）・19日（水）は晴れる地域も含めて気温が低くなり、師走並みの寒さとなる予想です。晴れる地域は乾燥もしますので、風邪の予防も心がけてください。

【きょう17日（月）の各地の予想最高気温】

札幌 : 6℃ 釧路 :12℃

青森 :10℃ 盛岡 :11℃

仙台 :21℃ 新潟 :18℃

長野 :19℃ 金沢 :20℃

名古屋:20℃ 東京 :21℃

大阪 :20℃ 岡山 :21℃

広島 :21℃ 松江 :19℃

高知 :24℃ 福岡 :20℃

鹿児島:23℃ 那覇 :27℃