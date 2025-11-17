TBS NEWS DIG Powered by JNN

週末は全国的に穏やかな秋晴れとなりました。秋の空から一転して、きょう17日（月）は冬の天気分布となりそうです。前線を伴う低気圧が急速に発達しながらオホーツク海に進む予想で、北日本を中心に風が強く、荒れた天気となるでしょう。また、低気圧と前線が通過したあとは西高東低・冬型の気圧配置になります。日本海側では雪や雨が降り、山沿いでは雪の量が多くなる予想です。大雪にも注意が必要です。

■きょう17日（月）の全国天気
北海道は朝、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。日中は平地でも雪が降り、ふぶく所がありそうです。東北や北陸も雨や雷雨でしょう。東北北部では、夜は雨が雪に変わりそうです。関東〜九州は日差しが届きますが、傘のマークがない所もにわか雨の可能性がありますので、雨具があると安心です。

■きょう17日（月）の予想最高気温
北海道や東北北部を中心に、きのう16日（日）より低いでしょう。東北南部や東日本・西日本は20℃くらいまで上がる予想ですが、午後は冷たい北風で冷えてきそうです。

■週間予報
18日（火）にかけて、北海道では大雪となる所があるでしょう。東北の平地も雪の所が多くなり、東・西日本の山沿いでも積雪しそうです。また、18日（火）・19日（水）は晴れる地域も含めて気温が低くなり、師走並みの寒さとなる予想です。晴れる地域は乾燥もしますので、風邪の予防も心がけてください。

【きょう17日（月）の各地の予想最高気温】
札幌　: 6℃　釧路　:12℃
青森　:10℃　盛岡　:11℃
仙台　:21℃　新潟　:18℃
長野　:19℃　金沢　:20℃
名古屋:20℃　東京　:21℃
大阪　:20℃　岡山　:21℃
広島　:21℃　松江　:19℃
高知　:24℃　福岡　:20℃
鹿児島:23℃　那覇　:27℃