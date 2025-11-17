¡Ö¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡×¸ø±à¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿ÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¯²»¡£¤½¤³¤Ë¤Ï±î¤ÎÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿µ¤Ì£¤Î°¤¤ÃË¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤±î¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡Ä
»Ò¤É¤â¤Î¤³¤í¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¡¢´ñÌ¯¤Ê¸÷·Ê¤ä¤¾¤Ã¤È¤·¤¿½ÐÍè»ö¡ÄÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡Ö¤¢¤ì¤Ï¤Ê¤ó¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Èµ²±¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉÔ»×µÄ¤ÊÂÎ¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£º£²ó¤Ï¡¢ºî²È¡¦³¿ºä¿ÜÈþ¤µ¤ó¤¬ÂÎ¸³¼Ô¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ò¤â¤È¤ËÄÖ¤Ã¤¿¼ÂÏ¿²ø´ñëý¡Ø¤³¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤ï¤¤ÏÃ ¤¤ß¤Î¤ï¤ë¤¤ÏÃ¡Ù¤«¤é°ìÉô¤òÈ´¿è¤·¡¢ÄÉ²±¤Î²ø°ÛÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú½ñ±Æ¡Ûµ²±¤ÎÄì¤Ë¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¯¡¢Ëº¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡Ö²¿¤«¡×¡£³¿ºä¿ÜÈþ¡Ø¤³¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤ï¤¤ÏÃ ¤¤ß¤Î¤ï¤ë¤¤ÏÃ¡Ù
* * * * * * *
±î¤Ê¤·±î¤Þ¤ï¤·
¹¯²ð¤µ¤ó¤¬¾®³Ø¹»¹â³ØÇ¯¤Îº¢¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢¤¤¤Þ¤«¤é»°½½Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤ÎÏÃ¡£
Èà¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¹Ù³°·¿¤Î¥Ë¥å¡¼¥¿¥¦¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
ºä¤ÎÂ¿¤¤ÅÚÃÏ¤ÏÌî»³¤ÎÉ÷¾ð¤¬¤½¤ÎÌ¾»Ä¤ò¤È¤É¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ò¶¡¤¿¤Á¤ÎÍ·¤Ó¾ì¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¤½¤ÎÆü¡¢¹¯²ð¤µ¤ó¤ÏÏ»¡¢¼·¿Í¤ÎÍ§¿Í¤¿¤Á¤È°ì½ï¤Ë²¼¹»¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¾®³ØÀ¸¤ÎÃË»Ò¤é¤·¤¤°¤Õ¤¶¤±¤Ë¶½¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Âð¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤À¤é¤À¤é¤ÈÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤ÎÅÓÃæ¤Ç¡¢¤É¤³¤«¤é¤«ÂÀ¸Ý¤Î²»¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
º×¤ê¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤ÊÂçÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¤È¾®¹ï¤ß¤Ë¶Á¤¯²»¤À¡£
¤É¤³¤«¤Ë¥Á¥ó¥É¥ó²°¤Ç¤â¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¡©
¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï¤½¤¦»×¤¤¡¢
¡Ö¤³¤ì¡¢ÂÀ¸Ý¤Î²»¤À¤è¤Í¡©¡×
¤ÈÍ§¿Í¤¿¤Á¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¤¬¡¢È¿±þ¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¿¤·¤«¤ËÂÀ¸Ý¤À¡×
¤Èð÷¤¯¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢
¡Ö¤½¤ó¤Ê²»¤ÏÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¡×
¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£
¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¼ª¤òÀ¡¤Þ¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢²»¤Î½Ð¤É¤³¤í¤Ï¶á¤¯¤Î¸ø±à¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÃ¯¤«ÂÀ¸Ý¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¤·¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¤¼¡×
¹¯²ð¤µ¤ó¤ÎÄó°Æ¤ËÁ´°÷¤¬Æ±°Õ¤·¡¢Èà¤é¤Ï¤¾¤í¤¾¤í¤È¸ø±à¤ÎÆþ¤ê¸ý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¤½¤³¤Ï¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê»ùÆ¸¸ø±à¤Ç¡¢Í·¶ñ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¹¤Ù¤êÂæ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥³¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤¬ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¤ê¤À¡£
¤½¤Î¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¾å¤Ë¡¢¤ª¤«¤·¤Ê¿ÍÊª¤¬¹ø³Ý¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥é¥¯¥À¥·¥ã¥Ä¤Ë¹õ¤¤Ë¡Èï¤ò±©¿¥¤ê¡¢²¼È¾¿È¤Ï¥¹¥Æ¥Æ¥³¤ËÀãÂÌÍú¤¡£
¤É¤³¤«±ïÆü¤Î¹á¶ñ»Õ¡Ê¤ä¤·¡Ë¤ò»×¤ï¤»¤ë³æ¹¥¤ÎÃË¤Ç¤¢¤ë¡£
¥Á¥ó¥É¥ó²°¤È¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¤½¤¦³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¼þ°Ï¤Ë¤Ï¤½¤ÎÃË°Ê³°¡¢Ã¯¤â¤¤¤Ê¤¤¡£
ÃË¤Ï¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¥Ð¥Á¤Ç¼ó¤«¤é²¼¤²¤¿ÀÖ³×¤ÎÄù¤áÂÀ¸Ý¤ò¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¤È¥ê¥º¥ß¥«¥ë¤ËÃ¡¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª¤Þ¤±¤ËÃË¤Ï¡¢Ç½¤«¶¸¸À¤Ç»È¤¦¤è¤¦¤Ê±î¤ÎÌÌ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó
¡Ö¤Ê¤ó¤À¤¢¤Î¿Í¡©¡×
¹¯²ð¤µ¤ó¤ÏÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Æ±ÍÍ¤Ë¡¢ÌÜ¤ò¤Ñ¤Á¤¯¤ê¤µ¤»¤ëÍ§¿Í¤â¤¤¤¿¡£
¤±¤ì¤É°ì½ï¤Ë¤¤¤¿¼Ô¤Î¤¦¤Á²¿¿Í¤«¤Ï¡¢
¡ÖÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ï¤¹¤ë¤±¤É¡¢¤³¤ì¡¢¤É¤³¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤ë¤Î¡©¡×
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤é¡¢¤µ¤Ã¤¤«¤é¤Ê¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡©¡¡¤½¤ó¤Ê²»¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤³¤¨¤Ê¤¤¤è¡×
¤Èº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¢¤ë¡£
¤Ò¤ç¤Ã¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤Ï¡¢¤È¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï»×¤Ã¤¿¡£
¿Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¸«¤¨¤âÊ¹¤³¤¨¤â¤·¤Ê¤¤¥â¥Î¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¥¾¥Ã¤È¤·¤¿¡£
±îÌÌ¤Î¿ÍÊª¤ÏÁêÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¥¿¥¿¥¿¥ó¡¢¤ÈÆ±¤¸¥ê¥º¥à¤ÇÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¤è¤¯¸«¤ì¤Ð¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î²¼¤Î¤Û¤¦¤Ë¸¤ÍÑ¤Î¥ê¡¼¥É¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬·ë¤Ó¤Ä¤±¤Æ¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤Ï¤³¤ì¤â¤Þ¤¿¿¿¤ÃÀÖ¤Ê³×À½¤Î¼óÎØ¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¤ËÍî¤Á¤Æ¤¤¤¿¡£
±î¤Ê¤·±î¤Þ¤ï¤·¡£
¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅö»þ¤Î¹¯²ð¤µ¤ó¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤¿¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ê¤¤¤¬¡¢µ¤Ì£¤¬°¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï»ö¼Â¤À¡£
¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤½¤ÎÂÀ¸Ý¤Î²»¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÔ»×µÄ¤ÈÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¿´Çï¿ô¤¬Áý¤¨¡¢æþ¤Î²¼¤«¤é´À¤¬¤Ë¤¸¤à¡£
¹ø¤«¤é²¼¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤Æ¡¢ÂÎ²¹¤¬Ã¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¡Ä¡Ä¤¢¤ì¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥á¤Ê¤ä¤Ä¤«¤â¡£¤â¤¦¹Ô¤³¤¦¤¼¡×
Í§¿Í¤¿¤Á¤ÎÊÖ»ö¤âÂÔ¤¿¤º¡¢¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï¸ø±à¤Î½Ð¸ý¤Ø¤ÈµÞ¤¤¤À¡£
¸ø±à¤ò½Ð¤Æ¤â¡¢ÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ï¤Þ¤ÀÊ¹¤³¤¨¤ë¡£
ÂÑ¤¨¤¤ì¤º¤Ë¶î¤±½Ð¤·¤¿¡£
ÇØ¸å¤«¤éÍ§¿Í¤¿¤Á¤Î¸Æ¤ÖÀ¼¤¬¤¹¤ë¡£
¤½¤ì¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢Ìµ²æÌ´Ãæ¤ÇÁö¤Ã¤¿¡£
´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÃÄÃÏ¤ÎÁ°¤Þ¤ÇÍè¤Æ¡¢¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï¤ä¤Ã¤È¿Í¿´ÃÏ¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
ÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ï¤â¤¦¤·¤Ê¤¤¡£
Æ¬¤«¤é¿å¤òÍá¤Ó¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤°¤Ã¤·¤ç¤ê´À¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
´Î¿´¤Î±î¤Ï¤É¤³¤Ø
¤½¤ÎÈÕ¡¢¹¯²ð¤µ¤ó¤Î²È¤ËÆ±µéÀ¸¤Î¿µÌé·¯¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤ó¤Ê»þ´Ö¤Ë¤á¤º¤é¤·¤¤¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Ä¤ÄÅÅÏÃ¤Ë½Ð¤¿¤È¤³¤í¡¢
¡Öµ¢¤êÆ»¤Ë¸«¤¿¤¢¤ì¡¢±î¤Þ¤ï¤·¤À¤Ã¤¿¤è¤Ê¡©¡×
³«¸ý°ìÈÖ¡¢¿µÌé·¯¤Ï¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¿Ö¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¤¤¤ä¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤µ¤»¤ë¤Ê¤è¡¢¤È¹¯²ð¤µ¤ó¤Ï¥²¥ó¥Ê¥ê¤·¤¿¡£
¡Ö¤À¤È»×¤¦¤è¡£´Î¿´¤Î±î¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡×
ÅÅÏÃ¤Î¸þ¤³¤¦¤Ç¡¢¿µÌé·¯¤¬Â©¤òÆÝ¤àµ¤ÇÛ¤¬¤·¤¿¡£
¡Ê¼Ì¿¿Äó¶¡¡§Photo AC¡Ë
¡Ö¡Ä¡Ä¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤â¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡×
¹Ê¤ê½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÀ¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤À¤«¤é¸«¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡£±î¤Î¤ªÌÌ¤ò¤Ä¤±¤¿ÊÑ¤Ê¤ä¤Ä¤¬¡¢¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥¸¥à¤Î¾å¤ÇÂÀ¸Ý¤òÃ¡¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¤Ã¤Æ¤³¤ÎÏÃ¡¢¤â¤¦¤ä¤á¤è¤¦¤¼¡£¤ª¤ì¡¢µ¤»ý¤Á°¤¤¤è¡×
¡Ö¤ª¤ì¤Ï¡¢±î¤ò¸«¤¿¤è¡×
¡Ö¤¨¤Ã¡©¡×
¡Ö¤È¤¤¤¦¤«¡¢ºÇ½é¤Ï±î¤À¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¼óÎØ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Æ¤¿¤·¡¢ÂÀ¸Ý¤Î²»¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢ÃèÊÖ¤ê¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡£¤¯¤ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤¯¤ë¤Ã¤Æ¡¢²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡£¤Ç¤â¤µ¡¢¤è¤¯¸«¤¿¤é¤Á¤¬¤¦¤ó¤À¡£¤¢¤ì¤Ï¡¢±î¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤ó¤Ê±î¡¢¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö¤â¤¦¤ä¤á¤í¤Ã¤Æ¡×
¡Ö±î¤Ê¤éÌÓ¤¬À¸¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¡£Åö¤¿¤êÁ°¤À¤è¤Ê¡£¤Ç¤â¤¢¤ì¤Ï¡¢Á´¿È¤Ä¤ë¤ó¤È¤·¤Æ¡¢À¸¤Î·ÜÆù¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ô¥ó¥¯¿§¤Ç¤µ¡¢¿¬Èø¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¡£¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¤¢¤ì¤Î´é¡Ä¡Ä¡×
¹¯²ð¤µ¤ó¤ÏÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÅÅÏÃ¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£Ìµ°Õ¼±¤ÎÆ°ºî¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ì°Ê¾å¤ÏÊ¹¤¯¤Ê¡¢¤ÈËÜÇ½¤¬·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¥í¥¯¤ËÃý¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¹¢¤¬¥«¥é¥«¥é¤Ë³é¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍâÆü
ÍâÆü¡¢¿µÌé·¯¤Ï³Ø¹»¤ËÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
Íè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
Ä«¤Î¥Û¡¼¥à¥ë¡¼¥à¤ÇÃ´Ç¤¤¬¤·¤¿ÏÃ¤ò¡¢¹¯²ð¤µ¤ó¤ÏÌ´¤ÎÃæ¤Î½ÐÍè»ö¤Î¤è¤¦¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£
¥¯¥é¥¹Ãæ¤¬¤¶¤ï¤á¤¤¤¿¡£
ÎÙ¤ÎÀÊ¤Î½÷»Ò¤ÏÈáÌÄ¤È¤âµã¤À¼¤È¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤´ñÀ¼¤òÈ¯¤·¤Æ¡¢ÊÝ·ò¼¼¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£
¿µÌé·¯¤Ï»à¤ó¤À¡£
¼«Âð¤ÎÉÛÃÄ¤ÎÃæ¤ÇÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
»à°ø¤Ï¿´ÉÔÁ´¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¡£
¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¡Ø¤³¤É¤â¤Îº¢¤Î¤³¤ï¤¤ÏÃ ¤¤ß¤Î¤ï¤ë¤¤ÏÃ¡Ù¡ÊÃÝ½ñË¼¡Ë¤Î°ìÉô¤òºÆÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£