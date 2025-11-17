お笑いコンビ「三四郎」の小宮浩信（42）が16日に配信されたABEMA「チャンスの時間」に出演した。お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）のストレスが限界を迎えているエピソードを披露した。

今回は「今こそウエストランド井口の本当の本音を代弁してあげたい」という企画が放送された。同企画については「今の世の中、ボケのつもりの発言が悪意のある切り取り方をされ大炎上を招いてしまう時代に突入。あの井口さんでさえ無意識に言葉を選び、言いたいことを言えなくなっているはず。ということで、井口の本音代弁企画を約2年半ぶりに開催いたします」と説明された。

井口の本音を代弁するゲストとして出演した小宮。井口とは17年間の仲でもあり「何を思ってるかは本当にわかってる」と自信を口にした。千鳥・大悟から「最近我慢してるか?」と井口の様子について尋ねられた。

小宮は「我慢してて。ストレス溜まってるのか…ロケバスでみんなで移動してたら、ちょっとみんな寝てたりしてたけど、井口だけ大きな声で“あぁーー”って言いだして…」と、井口がロケバス内で突然大きな叫び声をあげたという。

これにゲストの藤田ニコルは「それは一番ヤバいやつ」と心配した。さらに「大丈夫?」と聞くと、井口は「え?何が?」と自身が大声を出していたことに気がついていなかった。当時について井口は「ちょっと疲れてたんでしょうね」と苦笑いしていた。